Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

В ООН отреагировали на российский удар по миссии по разминированию возле Чернигова

Фото: гуманитарный координатор в Украине Матиас Шмале (ukraine.un.org)
Автор: Татьяна Степанова

В Организации Объединенных Наций (ООН) шокированы российским ударом по гуманитарной миссии по разминированию в окрестностях Чернигова днем 4 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гуманитарного координатора в Украине Матиаса Шмале.

"Я шокирован трагической новостью о том, что двое наших коллег из Датского совета по делам беженцев погибли, и еще восемь были ранены при исполнении своих обязанностей в результате сегодняшнего удара Вооруженных сил РФ в Черниговской области", - отметил Шмале.

Он отметил, что его коллеги посвятили свою жизнь помощи людям в Украине, которые страдают от сокрушительных последствий войны и часто сами подвергаются опасности.

Только в этом году еще до сегодняшнего удара в Украине уже погибли по меньшей мере четверо гуманитарных работников и еще 34 получили ранения.

"Мирные жители и те, кто им помогает, должны быть защищены в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Они никогда не должны становиться мишенью", - подчеркнул гуманитарный координатор.

 

Ракетный удар по Чернигову

Напомним, сегодня, 4 сентября, российские войска нанесли ракетный удар по блокпосту на въезде в населенный пункт Новоселовка из Чернигова.

По информации главы МВА, россияне ударили по сотрудникам гуманитарной миссии по разминированию, которые выполняли работы по очистке территории от мин и других взрывоопасных предметов.

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус уточнил, что это был прицельный удар по работникам гуманитарной миссии по разминированию "Датский совет по делам беженцев". Ракета атаковала Киселевскую общину, которая находится под Черниговом.

Сейчас известно о двух погибших и пятерых раненых в результате вражеского удара.

