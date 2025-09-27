Иран останется в ядерной сделке, несмотря на санкции ООН, - Пезешкиан

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что страна не будет выходить из Договора о нераспространении ядерного оружия, несмотря на угрозу возобновления санкций ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Мы не намерены выходить из ДНЯО", - сказал Пезешкиан журналистам в пятницу.

Bloomberg отмечает, что слова президента обозначили смену тональности в сравнении с июлем, когда главой иранский переговорщик сказал, что они не исключают выхода из соглашения.

Пезешкиан также добавил, что решение остаться в сделке не может быть изменено другими странами. Так он ответил на вопрос о влиянии Китая и России, которые поддерживают Тегеран и выступает от его имени в ООН.

Заверение иранского лидера прозвучало в тот же день, когда Совбез ООН проголосовал за возобновление санкций против Тегерана из-за провала ядерных переговоров.

В частности, лидеры ООН отклонили предложение о продлении срока возобновления санкций. Это значит, что ограничения, снятые в рамках сделки 2015 года, вступят в силу в субботу вечером по нью-йоркскому времени.

Bloomberg пишет, что после того, как европейские страны предприняли попытку восстановить санкции, снятые в рамках сделки США и другими странами - дипломаты опасались, что Тегеран выйдет из ДНЯО, которое направлено на предотвращение распространения ядерного оружия.



Иран годами отрицал, что его ядерная программа преследует военные цели. Однако, даже не выходя из ДНЯО, руководство страны сталкивается внутренним давлением, которое вынуждает изменить заявленные цели.

В частности, в воскресенье парламент Ирана рассмотрит письмо своих депутатов, которые призывают изменить заявленную политику страны, направленную на отказ от создания ядерного оружия. Таким образом, это повысит ставки в дипломатическом противостоянии по поводу ядерной программы Тегерана.