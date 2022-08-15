ООН готова підтримати місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС за згодою України та Росії
ООН готова підтримати місію МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію, якщо з цим погодяться українська і російська сторони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника генерального секретаря ООН Стефана Дюжарріка.
Він зазначив, що останніми днями різні російські офіційні особи неодноразово звинувачували секретаріат ООН у скасуванні або блокуванні візиту представників МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.
Дюжаррік спростував такі заяви та сказав, что секретаріат ООН не має повноважень блокувати або скасовувати будь-яку діяльність МАГАТЕ.
Нагадаємо, президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін вважає, що МАГАТЕ може приїхати на ЗАЕС лише за наявності гарантій безпеки, яку можна забезпечити, якщо ввести на станцію миротворчий контингент ООН.
Окрім того, Верховна Рада офіційно закликає засудити ядерний тероризм РФ на Запорізькій АЕС.