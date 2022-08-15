Фото: ООН готова підтримати місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС за згодою України та Росії (Getty Images)

ООН готова підтримати місію МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію, якщо з цим погодяться українська і російська сторони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника генерального секретаря ООН Стефана Дюжарріка.

Він зазначив, що останніми днями різні російські офіційні особи неодноразово звинувачували секретаріат ООН у скасуванні або блокуванні візиту представників МАГАТЕ на Запорізьку АЕС. Дюжаррік спростував такі заяви та сказав, что секретаріат ООН не має повноважень блокувати або скасовувати будь-яку діяльність МАГАТЕ.