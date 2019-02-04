ООН зробила заяву щодо ситуації у Венесуелі

Фото: Антоніу Гутерріш (kmu.gov.ua)

Організація не буде приєднуватися до жодної з груп країн

Генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що секретаріат організації не буде приєднуватися до жодної з груп країн у зв'язку з ситуацією у Венесуелі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт ООН.

"Я з великим занепокоєнням стежив за розвитком ситуації у Венесуелі. Був цілий ряд ініціатив від кількох груп країн. Секретаріат ООН вирішив не брати участь ні в одній з цих груп, щоб зберегти довіру до нашої пропозиції про посередництво, щоб мати можливість на їх прохання допомогти знайти політичне вирішення кризи", - заявив генсек.

Нагадаємо, країни Європейського союзу визнали венесуельського опозиціонера Хуана Гуайдо тимчасовим президентом країни. Повідомляється, що про рішення визнати Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели оголосили міністри закордонних справ Великобританії, Іспанії, Франції та Швеції. Вони також закликали провести дострокові президентські вибори.

Після цього Україна зробила заяву з приводу венесуельської кризи і заявила, що підтримує Гуайдо.

РБК-Україна писало, що уряд Великобританії розглядає можливість введення санкцій проти Венесуели.