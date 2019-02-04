ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ООН зробила заяву щодо ситуації у Венесуелі

Новини » Політика    04.02.2019 - 19:59
ООН зробила заяву щодо ситуації у Венесуелі
Фото: Антоніу Гутерріш (kmu.gov.ua)

Організація не буде приєднуватися до жодної з груп країн

Генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що секретаріат організації не буде приєднуватися до жодної з груп країн у зв'язку з ситуацією у Венесуелі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт ООН.

"Я з великим занепокоєнням стежив за розвитком ситуації у Венесуелі. Був цілий ряд ініціатив від кількох груп країн. Секретаріат ООН вирішив не брати участь ні в одній з цих груп, щоб зберегти довіру до нашої пропозиції про посередництво, щоб мати можливість на їх прохання допомогти знайти політичне вирішення кризи", - заявив генсек.

Нагадаємо, країни Європейського союзу визнали венесуельського опозиціонера Хуана Гуайдо тимчасовим президентом країни. Повідомляється, що про рішення визнати Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели оголосили міністри закордонних справ Великобританії, Іспанії, Франції та Швеції. Вони також закликали провести дострокові президентські вибори.

Після цього Україна зробила заяву з приводу венесуельської кризи і заявила, що підтримує Гуайдо.

РБК-Україна писало, що уряд Великобританії розглядає можливість введення санкцій проти Венесуели.

У Мінфіні США відтермінували санкції проти Венесуели Британія може ввести санкції проти Венесуели, - Reuters
Новини України ООНВенесуэла
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся