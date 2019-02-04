Україна визнає Гуайдо головою єдиного демократичного органу влади Венесуели

Фото: Хуан Гуайдо (asambleanacional.gob.ve)

Україна закликає владу Венесуели робити все можливе для запобігання вирішення кризи силовим методом

Україна визнає Хуана Гуайдо главою єдиного демократично обраного органу влади Венесуели. Про це заявила речник Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Інтерфакс-Україна.

Як повідомляє Зеленко, Україна закликає владу Венесуели робити все можливе для запобігання вирішення кризи силовим методом.

"Україна визнає Хуана Гуайдо головою єдиного демократично обраного органу влади Венесуели - Національної Асамблеї, а також лідером демократичної опозиції. Тому від нього та інших керівників політичних сил Венесуели залежить повернення до демократичного управління в країні, зокрема шляхом досягнення домовленостей про проведення демократичних і сертифікованих міжнародними спостерігачами виборів", - сказала вона.

Нагадаємо, країни Європейського союзу визнали венесуельського опозиціонера Хуана Гуайдо тимчасовим президентом країни. Повідомляється, що про рішення визнати Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели оголосили міністри закордонних справ Великобританії, Іспанії, Франції та Швеції. Вони також закликали провести дострокові президентські вибори.

Відзначимо, уряд Великобританії розглядає можливість введення санкцій проти Венесуели.