Італія заблокувала заяву країн ЄС про визнання Гуайдо президентом Венесуели

Фото: Хуан Гуайдо (caracaschronicles.com)

Між партіями немає єдності позиції по венесуельському кризи

Італія заблокувала заяву міністрів закордонних справ ЄС про визнання Хуана Гуайдо тимчасово виконуючим обов'язки президента Венесуели. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Euronews.

В Італії представники партії "Ліга" стверджують, що час "тирана Мадуро" скінчилося. Тоді як "Рух 5 зірок" не допускає ідеї зовнішнього втручання у справи латиноамериканської країни. Між партіями немає єдності позиції по венесуельській кризі.

Як повідомляється, прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте нагадав, що Рим не визнав і результатів останніх президентських виборів у Венесуелі, на яких Мадуро був обраний на новий термін. Італія підтримує проведення нових виборів і врегулювання кризи шляхом діалогу.

Нагадаємо, країни Європейського союзу визнали венесуельського опозиціонера Хуана Гуайдо тимчасовим президентом країни. Повідомляється, що про рішення визнати Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели оголосили міністри закордонних справ Великобританії, Іспанії, Франції та Швеції. Вони також закликали провести дострокові президентські вибори.

Відзначимо, уряд Великобританії розглядає можливість введення санкцій проти Венесуели.

РБК-Україна повідомляло, що Австрія готова визнати Гуайдо президентом Венесуели. Себастьян Курц розповів, що провів телефонні переговори з лідером опозиції Венесуели Гуайдо, який запевнив у цілковитій підтримці відновлення демократії в країні.