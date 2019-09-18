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В ООН закликали знайти 52 млн доларів для Донбасу до зими

Новини » Політика    18.09.2019 - 05:45
В ООН закликали знайти 52 млн доларів для Донбасу до зими
Ілюстративне фото (flickr.com osce_smmu)

План гуманітарного реагування ООН для України поки виконаний на 32%

ООН закликає донорів активізувати зусилля з наповнення Об’єднаного фонду гуманітарної допомоги Україні для того, щоб до початку зими знайти 52 млн доларів для забезпечення найбільш гострих гуманітарних потреб на Донбасі. Про це розповів на брифінгу речник генсека ООН Стефан Дюжаррік, повідомляє "Укрінформ".

За його словами, план гуманітарного реагування ООН для України на 2019 рік передбачає загальні фінансові потреби на рівні 162 млн доларів і нині наповнений на 32%

“ООН і наші гуманітарні партнери терміново закликають знайти 52 млн доларів, аби забезпечити найбільш гострі та термінові гуманітарні потреби із наближенням зими, коли температура знизиться до позначок від -15 до -20 за Цельсієм”, - розповів Дюжаррік.

Раніше повдіомлялося, що за останні три місяці на Донбасі загинули 8 мирних жителів. За 3 місяці, охоплених доповіддю, 8 цивільних осіб (4 чоловіки і 4 жінки) було вбито, а 60 - поранено. 56 із цих жертв були спричинені артилерійськими обстрілами та вогнем зі стрілецької зброї. Серед цих 56-ти постраждалих - 9 дітей.

РБК-Україна писало, що в окуповані райони Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) направили 3 вантажівки з гуманітарною допомогою для місцевих жителів, яку надало Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

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