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ООН: за три місяці на Донбасі загинули 8 мирних жителів

Новини » Надзвичайні події    17.09.2019 - 12:46
ООН: за три місяці на Донбасі загинули 8 мирних жителів
Фото: Матильда Богнер (скріншот відео)

Всього за період конфлікту на Донбасі, станом на 15 серпня, загинули 3339 цивільних осіб

За останні три місяці на Донбасі загинули 8 мирних жителів. Про це повідомила на пресконфереції голова Моніторингової місії ООН з прав людини в України Матильда Богнер, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Крім того, вона додала, що всього за період конфлікту, станом на 15 серпня, загинули 3339 цивільних осіб.

"Загалом за 3 місяці, охоплених доповіддю, 8 цивільних осіб (4 чоловіки і 4 жінки) було вбито, а 60 - поранено. 56 із цих жертв були спричинені артилерійськими обстрілами та вогнем зі стрілецької зброї. Серед цих 56-ти постраждалих - 9 дітей", - сказала Богнер.

Богнер додала, з часу запровадження 21 липня режиму припинення вогню жертв серед населення практично не було.

"У цей період у нас є дані лише про один випадок поранення особи, яке сталося після цієї дати", - сказала вона.

Нагадаємо, у районі проведення операції Об’єднаних сил 16 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 23 рази порушили режим припинення вогню, двох військових поранено, 17 вересня один військовий загинув.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський вважає, що першими кроками на шляху до миру на Донбасі стануть припинення вогню і розведення сил.

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