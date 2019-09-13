На Донбас відправили 15,5 тонн гуманітарної допомоги

Ілюстративне фото (timesofisrael.com)

Допомога переправили через КПВВ Новотроїцьке

В окуповані райони Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) направили 3 вантажівки з гуманітарною допомогою для місцевих жителів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної прикордонної служби.

Зазначається, що жителі ОРДЛО отримають 15,5 тонни промислових товарів, які надало Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

"Вчора через КПВВ "Новотроїцьке" на тимчасово окупованій території України послідували 3 вантажівки з гуманітарною допомогою від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Для жителів Донецької та Луганської областей направлено промислові товари загальною вагою 15,5 тонни", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 вересня 2 вантажівки від гуманітарної організації "Червоний Хрест" попрямували через КПВВ Новотроїцьке, щоб передати понад 2 тони ліків для жителів тимчасово окупованих територій Донбасу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 18 квітня "Червоний Хрест" відправила 16 вантажівок гумдопомоги загальною вагою 295 тонн. Це були продуктові набори, гігієнічні набори, будівельні матеріали, сільськогосподарські матеріали.

Також додамо, США виділить Україні 391,5 млн доларів допомоги відразу за кількома програмами Пентагону і Держдепартаменту. Виділені кошти призначені для закупівлі озброєння та військової техніки, а також надання послуг, що сприяють поліпшенню можливостей українського війська.