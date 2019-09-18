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В ООН призвали найти 52 млн долларов для Донбасса до зимы

Новости » Политика    18.09.2019 - 05:45
В ООН призвали найти 52 млн долларов для Донбасса до зимы
Иллюстративное фото (flickr.com osce_smmu)

План гуманитарного реагирования ООН для Украины пока выполнен на 32%

ООН призывает доноров активизировать усилия по наполнению Объединенного фонда гуманитарной помощи Украине для того, чтобы до начала зимы найти 52 млн долларов для обеспечения наиболее острых гуманитарных потребностей на Донбассе. Об этом рассказал на брифинге представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, сообщает "Укринформ".

По его словам, план гуманитарного реагирования ООН для Украины на 2019 год предусматривает общие финансовые потребности на уровне 162 млн долларов и сейчас наполнен на 32%

“ООН и наши гуманитарные партнеры срочно призывают найти 52 млн долларов, чтобы обеспечить наиболее острые и срочные гуманитарные потребности с приближением зимы, когда температура снизится до отметок от -15 до -20 по Цельсию”, - рассказал Дюжаррік.

Ранее сообщалось, что за последние три месяца на Донбассе погибли 8 мирных жителей. За 3 месяца, охваченных докладом, 8 гражданских лиц (4 мужчины и 4 женщины) были убиты, а 60 - ранены. 56 из этих жертв были вызваны артиллерийскими обстрелами и огнем из стрелкового оружия. Среди этих 56-ти пострадавших - 9 детей.

РБК-Украина писало, что в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) направили 3 грузовика с гуманитарной помощью для местных жителей, которую предоставило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

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