Питання Нагірного Карабаху вже не має дипломатичного рішення, - Пашинян

Фото: Нікол Пашинян (facebook.com Mir24TV)

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що питання врегулювання ситуації в Нагірному Карабасі вже не має дипломатичного рішення. При цьому він заявляє, що вірменська влада була готова врегулювати питання на основі взаємних компромісів.

Про це Пашинян сказав в прямому ефірі на своїй сторінці в Facebook.

"Ми повинні усвідомити, що карабахське питання, у всякому разі на даному етапі, по суті, не може бути вирішене дипломатичним шляхом", - сказав він.

За його словами, Азербайджан не хоче розв'язувати питання шляхом переговорів.

"Тобто, на те, на що ми згодні чи будемо згодні з урахуванням переговорів та інших факторів, Азербайджан не згоден", - додав Пашинян.

Нагадаємо, уряд Вірменії має намір розглянути питання про можливості визнання незалежності самопроголошеної республіки Нагірний Карабах, у той час, як Азербайджан загрожує розірвати дипломатичні відносини з будь-якою країною, яка піде на такий крок.

Крім цього, в Баку відразу ж попередили Єреван, що визнання Карабаху буде означати "спалювання усіх мостів".