Алієв не дасть згоди на референдум в Карабасі

Фото: Ільхам Алієв (facebook com LiderIlhamAliyev)

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що його країна ніколи не дасть згоди на проведення референдуму про самовизначення Нагірного Карабаху. Втім, він готовий до переговорів з представником Вірменії.

Про це він заявив в інтерв'ю японській газеті Nikkei.

"Ні, звичайно ж, немає. У Нагірному Карабаху ніякого референдуму не буде. Ми з цим ніколи не погодимося. Ми не дали на це згоду під час переговорів і зараз, коли велика частина територій повернута, про це не може бути й мови", - заявив він.

Президент Азербайджану повідомив також, що залишається готовим до можливої зустрічі з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашіняном по Карабаху в Москві, однак він не отримував запрошення від російського лідера Володимира Путіна відвідати РФ.

Раніше сьогодні прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що питання врегулювання ситуації в Нагірному Карабасі вже не має дипломатичного вирішення. При цьому він заявляє, що вірменська влада була готова врегулювати питання на основі взаємних компромісів.

Нагадаємо, уряд Вірменії має намір розглянути питання про можливості визнання незалежності самопроголошеної республіки Нагірний Карабах, у той час як Азербайджан загрожує розірвати дипломатичні відносини з будь-якою країною, яка піде на такий крок.