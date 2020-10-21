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Нові переговори щодо Карабаху пройдуть за посередництва США

США, Середа 21 жовтня 2020 23:59
Нові переговори щодо Карабаху пройдуть за посередництва США
Фото: Майк Помпео (flickr)
Автор: РБК-Україна

Держсекретар США Майк Помпео планує зустрітися з міністрами закордонних справ Вірменії й Азербайджану у Вашингтоні. Мета зустрічі - урегулювання ситуації в Нагірному Карабасі.

Про це Помпео сказав на брифінгу в Держдепі.

Він наполягає на припиненні збройного конфлікту й деескалації. При цьому, за його словами, всі решта країн у регіоні повинні залишатися осторонь, не надавати озброєнь та іншої підтримки.

"Саме про це я говоритиму з ними (міністрами закордонних справ Вірменії й Азербайджану - ред.) у п’ятницю. І мені дуже хочеться почути, як вони бачать ситуацію на місцях, і як ми можемо наблизитись до того, що, на нашу думку, відповідає не лише найкращим інтересам США, але й інтересам кожної з цих країн", - сказав Помпео.

Раніше РБК-Україна писало, що ситуація в Нагірному Карабасі продовжує загострюватися. Міністерство оборони Вірменії заявило про збиття літака сил Азербайджану.

Нагадаємо, Збройні сили Азербайджану звільнили від армії Вірменії місто Зангилан.

Зазначимо, Азербайджан заявив про продовження бойових операцій проти Вірменії.

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