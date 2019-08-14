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В ООН відхилили пропозицію Польщі заснувати посаду спецпредставника по Україні

Новини » Політика    14.08.2019 - 07:45
В ООН відхилили пропозицію Польщі заснувати посаду спецпредставника по Україні
Фото: Яцек Чапутович (flickr.com/Estonian Foreign Ministry)

Така пропозиція не була схвалена

Глава міністерства закордонних справ Польщі Яцек Чапутович заявив, що пропозиція Польщі щодо призначення спеціального представника генерального секретаря ООН з питань України не отримала схвалення в організації. Про це повідомляє "Укрінформ".

Чапутович наголосив, що потрібні нові інструменти в пошуку рішення, яке зупинило б війну в Україні.

"Ми раніше пропонували використати деякі інші доступні інструменти. Так, можна було би призначити спеціального представника генерального секретаря ООН, аби він слідкував за тим, що відбувається на Донбасі, в Україні", - пояснив він.

На думку Чапутовича, така посадова особа могла б інформувати міжнародну спільноту про ситуацію в Україні.

"Є ж такі спеціальні представники в інших регіонах. Чому б не мати таку людину в Україні? Ця ідея, скажімо так, не була сприйнята, не була схвалена", - констатував міністр.

Раніше глава Міністерства закордонних справ Польщі Яцек Чапутович запропонував заснувати в ООН посаду спеціального представника по Україні. Він також заявляв, що нормандський формат не дав задовільних результатів.

РБК-Україна писало, що Бельгія, Франція, Німеччина, Польща, Великобританія та Естонія зробили спільну заяву після засідання Радбезу ООН по Україні.

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