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В ООН отклонили предложение Польши учредить должность спецпредставителя по Украине

Новости » Политика    14.08.2019 - 07:45
В ООН отклонили предложение Польши учредить должность спецпредставителя по Украине
Фото: Яцек Чапутович (flickr.com/Estonian Foreign Ministry)

Такое предложение не было одобрено

Глава министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что предложение Польши относительно назначения специального представителя генерального секретаря ООН по вопросам Украины не получило одобрения в организации. Об этом сообщает "Укринформ".

Чапутович подчеркнул, что нужны новые инструменты в поиске решения, которое остановило бы войну в Украине.

"Мы ранее предлагали использовать некоторые другие доступные инструменты. Так, можно было бы назначить специального представителя генерального секретаря ООН, чтобы он следил за тем, что происходит на Донбассе, в Украине", - пояснил он.

По мнению Чапутовича, такое должностное лицо могло бы информировать международное сообщество о ситуации в Украине.

"Есть же такие специальные представители в других регионах. Почему бы не иметь такого человека в Украине? Эта идея, скажем так, не была воспринята, не была одобрена", - констатировал министр.

Ранее глава Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович предложил учредить в ООН должность специального представителя по Украине. Он также заявлял, что нормандский формат не дал удовлетворительных результатов.

РБК-Украина писало, что Бельгия, Франция, Германия, Польша, Великобритания и Эстония сделали совместное заявление после заседание Совбеза ООН по Украине.

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