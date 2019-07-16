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П'ять членів Радбезу ООН зробили заяву по Україні

Новини » Політика    16.07.2019 - 22:29
П'ять членів Радбезу ООН зробили заяву по Україні
Ілюстративне фото (flickr.com/poroshenkopetro)

Члени Совебза ООН продовжують закликати РФ відновити навігацію в Азовському морі

Бельгія, Франція, Німеччина, Польща, Великобританія та Естонія зробили спільну заяву після засідання Радбезу ООН щодо закону про українську мову. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Постійного представництва України при ООН в Facebook.

Відповідну заяву виголосив постійний представник Великобританії при ООН і у Світовій організації Джуліан Брейтуейт.

"Ми як держави-члени Євросоюзу повністю підтримуємо незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, і засуджуємо російську незаконну анексію Криму. Ми закликаємо Росію беззастережно звільнити всіх 24-х військовослужбовців, незаконно захоплених 25 листопада під час інциденту біля Керченської протоки, і повернути захоплені українські суду згідно з рішенням Міжнародного трибуналу з морського права 20 травня", - заявив постпред Великобританії.

Також члени Совебза ООН продовжують закликати РФ відновити навігацію в Азовському морі.

"Ми також продовжуємо закликати Росію відновити свободу навігації в Азовському морі. Ми очікуємо, що Росія негайно припинить підігрівати конфлікт і утримається від дій, що ставлять під загрозу реалізацію Мінських угод, які передбачають повне відновлення контролю влади над територіями, описаними в угоді. Зокрема, Росія повинна припинити свою фінансову підтримку сепаратистів і припинити видавати паспорти українським громадянам на Донбасі", - додав він.

Шість країн також заявили, що засуджують неприйнятну атаку на санітарний автомобіль біля Водяного, яка відбулася 1 липня. Крім того, за словами Брейтвейта, країни засуджують дії, що перешкоджають або загрозливі діяльності СММ ОБСЄ на Донбасі, і закликають обидві сторони повністю виконувати Мінські угоди.

"Ми заохочуємо участь Росії і України в зустрічі на рівні політичних радників у нормандському форматі в Парижі 12 липня, також як і успішне розведення сил і засобів в Станиці Луганської в липні. Ми наполягаємо, що Рада Безпеки повинна продовжувати займатися цим питанням, так як ситуація в Україні є предметом міжнародного занепокоєння", - заявив дипломат.

Крім того, він зазначив, що завтра, 17 липня, відзначається п'ята річниця збиття літака рейсу МН17, яке призвело до смерті 298 людей.

"Сім'ї і друзі загиблих заслуговують правосуддя. Ми закликаємо всі сторони, зокрема Російську Федерацію, в повній мірі співпрацювати з JIT, а кримінальне провадження в Нідерландах встановити відповідальність за сбитие MH17 згідно з резолюцією РБ ООН 2166", - додав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що делегація Російської Федерації на засіданні Ради безпеки ООН намагається відвернути увагу від річниці катастрофи літака рейсу МН17 ініціюванням обговорення закону про українську мову.

Крім того, представник США Родні Хантер на засіданні Ради безпеки ООН заявив, що не Російської Федерації вказувати Україні в питаннях мови, тому що сама Росія після окупації територій України зробила так, що там не вивчають українську.

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