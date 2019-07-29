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Польща пропонує заснувати в ООН посаду спецпредставника по Україні

Новини » Політика    29.07.2019 - 15:08
Польща пропонує заснувати в ООН посаду спецпредставника по Україні
Фото: Яцек Чапутович (flickr.com/Estonian Foreign Ministry)

За словами Чапутовича, нормандський формат не приніс задовільних результатів

Глава Міністерства закордонних справ Польщі Яцек Чапутович запропонував заснувати в ООН посаду спеціального представника по Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Oner Wiadomosci.

За його словами, Польща в Раді безпеки ООН назвав серед пріоритетів Польщі в раді безпеки ООН питання безпеки України.

"У нас є певний динамізм політичного процесу в Україні. Ми підтримуємо зусилля президента Володимира Зеленського та його партії з реформування держави і забезпеченню миру", - заявив він.

Також Чапутович видвинул конкретні рішення щодо України, в тому числі призначення спеціального посланника для генерального секретяря ООН в Україні.

"Поки це не прийнято, але дискусія триває. Українські власті були вдячні за цю пропозицію", - заявив глава МЗС.

За словами Чапутовича, нормандський формат не дав задовільних результатів.

"Ви повинні постійно думати про установу, яка все ще може займатися вирішенням цього конфлікту. З нашої точки зору, нормандський формат не дав задовільних результатів. Росія не відноситься до мінськими угодами. Можливо, варто розглянути пропозицію президента України про поширення нормандського формату, наприклад, на США і Великобританію. Це може бути гарним рішенням, тому що в даний час ми спостерігаємо блокаду і відсутність перспективи", - заявив він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Бельгія, Франція, Німеччина, Польща, Великобританія та Естонія зробили спільну заяву після засідання Радбезу ООН з української "мовного закону". Також члени Ради безпеки ООН продовжують закликати РФ відновити навігацію в Азовському морі.

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