Эксперты спрогнозировали, как в Украине будут отключать свет зимой

В Украине, вероятно, будут применять графики отключений света этой зимой. Ограничивать электроснабжение могут в серых зонах.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявили директор специальных проектов в НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев и директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

Недавно в интервью бывший глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказывал, что отключать свет по графикам могут начать даже не в ноябре, а в декабре, если не будет сильных обстрелов.

При этом, согласно его прогнозу, отключения будут применять, даже если все планы по ремонту энергообъектов удастся выполнить. Поэтому графики будут примерно такими же, как и летом.

Рябцев согласен с таким мнением Кудрицкого.

"Это, собственно, и есть три-четыре очереди отключений. То есть относительно того, что мы говорили летом, прогнозы на зиму не ухудшились", - добавил он.

В свою очередь Омельченко подчеркнул, что ситуация с отключениями будет зависеть от ряда факторов: уровня дефицита, импорта, погодных условий, возможностей ПВО отбивать атаки. Но мощностей, чтобы не вводить графики зимой, точно будет не хватать.