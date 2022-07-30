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ООН готова направити експертів для розслідування обстрілу колонії в Оленівці

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Субота 30 липня 2022 17:29
ООН готова направити експертів для розслідування обстрілу колонії в Оленівці Фото: ООН готова направити експертів для розслідування обстрілу колонії в Оленівці (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Організація Об'єднаних Націй заявила про готовність надати експертів для розслідування обстрілу колонії в Оленівці, Донецької області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

"У зв'язку з нещодавньою трагедією у в'язниці в Оленівці ми готові направити групу експертів, здатних провести розслідування, яке вимагає згоди сторін, і ми повністю підтримуємо ініціативи Міжнародного комітету Червоного Хреста", - заявив Фархан Хак, заступник офіційного представника Генерального секретаря ООН.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Генеральний штаб ЗСУ заперечив причетність наших військових до обстрілу колонії. Росія умисно вчинила цей злочин з низки причин. Також СБУ перехопила декілька розмов окупантів, які підтверджують причетність Росії до злочину.

Тим часом Міністерство закордонних справ закликало Міжнародний кримінальний суд негайно розпочати розслідування випадків знущання, катування, нелюдського поводження та вбивств з боку російських військових.

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