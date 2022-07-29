ua ru
Пт, 29 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна закликала суд Гааги розслідувати злочини Росії щодо військовополонених

Новость на русском →
П'ятниця 29 липня 2022 18:33
Україна закликала суд Гааги розслідувати злочини Росії щодо військовополонених Фото: Україна закликала суд Гааги розслідувати злочини Росії щодо військовополонених (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна засуджує жорстокі воєнні злочини, які вчиняє Росії проти українських військовополонених. Міжнародний кримінальний суд повинен негайно розпочати розслідування випадків знущання, катування, нелюдського поводження та вбивств.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС.

Зазначається, що нелюдське поводження з військовополоненими є серйозним порушенням Женевської конвенції і є воєнним злочином відповідно до положень Кримінального кодексу України та Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

"Закликаємо Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду невідкладно звернути увагу на звірства російських військовослужбовців в контексті розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, вчинених громадянами РФ на території України", - пише пресслужба МЗС.

Україна зафіксовує й документує всі порушення міжнародного права, які стануть основою для розслідування й переслідування їх виконавців.

Росія зобов'язана забезпечувати гуманне поводження щодо військовополонених, а будь-які незаконні акти та бездіяльність країни, яка тримає в полоні військового - забороняється.

"Поява інформації про жорстокі воєнні злочини військовослужбовців РФ щодо українських військовополонених співпала у часі зі скоєнням Росією іншого воєнного злочину - обстрілу виправної установи в окупованій Оленівці, де, як вважається, утримувалися українські військовополонені", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Генеральний штаб ЗСУ заперечив причетність наших військових до обстрілу колонії. Росія умисно вчинила цей злочин з низки причин. Також СБУ перехопила декілька розмов окупантів, які підтверджують причетність Росії до злочину.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Російська Федерація
NEWS
Комунальні тарифи під час війни зростати не будуть. Рада встановила мораторій
Комунальні тарифи під час війни зростати не будуть. Рада встановила мораторій
DAILY
Уроки під звуки сирени. Яким буде навчання в школах і вишах в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Уроки під звуки сирени. Яким буде навчання в школах і вишах в Україні