Україна закликала суд Гааги розслідувати злочини Росії щодо військовополонених
Україна засуджує жорстокі воєнні злочини, які вчиняє Росії проти українських військовополонених. Міжнародний кримінальний суд повинен негайно розпочати розслідування випадків знущання, катування, нелюдського поводження та вбивств.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС.
Зазначається, що нелюдське поводження з військовополоненими є серйозним порушенням Женевської конвенції і є воєнним злочином відповідно до положень Кримінального кодексу України та Римського статуту Міжнародного кримінального суду.
"Закликаємо Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду невідкладно звернути увагу на звірства російських військовослужбовців в контексті розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, вчинених громадянами РФ на території України", - пише пресслужба МЗС.
Україна зафіксовує й документує всі порушення міжнародного права, які стануть основою для розслідування й переслідування їх виконавців.
Росія зобов'язана забезпечувати гуманне поводження щодо військовополонених, а будь-які незаконні акти та бездіяльність країни, яка тримає в полоні військового - забороняється.
"Поява інформації про жорстокі воєнні злочини військовослужбовців РФ щодо українських військовополонених співпала у часі зі скоєнням Росією іншого воєнного злочину - обстрілу виправної установи в окупованій Оленівці, де, як вважається, утримувалися українські військовополонені", - додає пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Генеральний штаб ЗСУ заперечив причетність наших військових до обстрілу колонії. Росія умисно вчинила цей злочин з низки причин. Також СБУ перехопила декілька розмов окупантів, які підтверджують причетність Росії до злочину.
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