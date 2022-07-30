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ООН готова направить экспертов для расследования обстрела колонии в Оленевке

Новина українською →
Суббота 30 июля 2022 17:29
ООН готова направить экспертов для расследования обстрела колонии в Оленевке Фото: ООН готова направить экспертов для расследования обстрела колонии в Оленевке (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Организация Объединенных Наций заявила о готовности предоставить экспертов для расследования обстрела колонии в Еленовке, Донецкой области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

"В связи с недавней трагедией в тюрьме в Еленовке, мы готовы направить группу экспертов, способных провести расследование, которое требует согласия сторон, и мы полностью поддерживаем инициативы Международного комитета Красного Креста", - заявил Фархан Хак, заместитель официального представителя Генерального секретаря ООН.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Генеральный штаб ВСУ отрицает причастность наших военных к обстрелу колонии. Россия умышленно совершила это преступление по ряду причин. Также СБУ перехватила несколько разговоров оккупантов, которые подтверждают причастность России к преступлению.

Между тем Министерство иностранных дел призвало Международный уголовный суд начать расследование случаев издевательств, пыток, бесчеловечного обращения и убийств со стороны российских военных.

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ООН Украина
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