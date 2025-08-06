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Даша Квиткова раскрыла любимые духи, которые сводят с ума: идеальные для женщин и мужчин

Среда 06 августа 2025 08:15
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Даша Квиткова раскрыла любимые духи, которые сводят с ума: идеальные для женщин и мужчин Любимый аромат Даши Квитковой мгновенно привлекает внимание (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Блогерша Даша Квиткова назвала аромат, который вызывает особое восхищение у людей. Эти духи со свежими и цветочными нотами отличаются стойким шлейфом.

РБК-Украина рассказывает, что известно о духах, как они пахнут и сколько стоят.

Какие духи выбирает Даша Квиткова

В сторис блогерша поделилась интересным наблюдением. Во время поездки в Японию она оказалась в центре внимания. Выяснилось, что всех очаровал аромат духов Ambroxan Iris №9 от бренда Amazing Aroma.

"Все обращают внимание на мой аромат, а это 9-й номер шлейфом доносится", - отметила блогерша.

Даша Квиткова раскрыла любимые духи, которые сводят с ума: идеальные для женщин и мужчинКакие духи выбирает Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Как пахнет Ambroxan Iris № 9

Судя по отзыву инфлюенсерки, духи отличаются стойкостью и оставляют после себя долгий и узнаваемый шлейф. Более того, этот запах отлично подходит как женщинам, так и мужчинам.

Ambroxan Iris № 9 раскрывается нежным сочетанием ириса и жасмина. В "сердце" - бархатные нотки сандалового дерева и мускуса. Основу композиции составляет амброксан, который добавляет стойкости и загадочности.

Сколько стоят духи, как у Квитковой

Найти аромат можно в косметических онлайн-магазинах или на сайте бренда. Цена за 50 мл составляет 1490 грн.

Особое внимание привлекает упаковка - черный матовый флакон с минималистичной надписью, что соответствует духу современной нишевой парфюмерии.

Почему стоит выбирать духи унисекс

Это идеальный выбор на лето и осень, поскольку они сочетают свежесть и легкую теплоту.

Благодаря сбалансированным композициям с цветочными, древесными и мускусными нотами становятся универсальным дополнением к любому образу.

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При написании материала были использованы следующие источники: Instagram Даши Квитковой, сайт Amazing Aroma.

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Даша Квиткова Красота Модные тренды Духи
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