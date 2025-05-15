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"Резерв+" расширил перечень отсрочек: что изменилось после обновления

Четверг 15 мая 2025 19:44
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"Резерв+" расширил перечень отсрочек: что изменилось после обновления Иллюстративное фото: "Резерв+" расширил перечень отсрочек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В мобильном приложении для военнообязанных "Резерв+" добавились два новых вида отсрочки от мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

По данным Минобороны, теперь в приложении отсрочки могут сгенерировать люди с временной непригодностью по результатам ВВК, а также для семьи, где жена или муж - военные и у них есть ребенок до 18 лет.

Как оформить отсрочку

Чтобы оформить отсрочку, необходимо нажать на три точки на главном экране приложения "Резерв+", выбрать пункт "Подать запрос на отсрочку", а затем соответствующую категорию - и впоследствии придет уведомление с результатом.

"Продолжаем расширять количество отсрочек в "Резерв+". Наша цель - чтобы в приложении можно было оформить все отсрочки, предусмотренные законом. И мы постепенно к этому движемся", - отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Что еще изменили в "Резерв+"

В Минобороны рассказали, что в "Резерв+" также обновился сертификат безопасности, что делает работу приложения еще более защищенной и надежной. Для этого необходимо обновиться до последней версии.

По словам Черногоренко, на финальной стадии появление в "Резерв+" двух сервисов. Первый - отображение данных об инвалидности, а именно группы. Второй - отображение причин нарушения правил воинского учета.

Ранее в приложении отображалось только сообщение о самом факте, а теперь пользователь будет знать, что именно он нарушил. Например, не обновил данные или не явился по повестке.

"Резерв+" в Украине

Весной прошлого в Украине начало свою работу приложение "Резерв+" - это электронный кабинет для призывников, военнообязанных и резервистов в виде мобильного приложения.

В октябре 2024 года в приложении запустили сервис рекрутинга. Это должно расширить "линейку сервисов", которые Министерство обороны предоставляет военным и гражданским лицам.

Недавно в приложении было проведено обновление. Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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Мобилизация в Украине Отсрочка Война в Украине
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