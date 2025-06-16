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iOS 26 приносит 6 функций из Android: что появится в iPhone впервые

Понедельник 16 июня 2025 13:30
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iOS 26 приносит 6 функций из Android: что появится в iPhone впервые iPhone получает 6 функций, которые Android использует годами (фото: Pexels)
Автор: Павел Колесник

Обновление iOS 26 добавит в iPhone сразу несколько функций, которые пользователи Android уже давно считают базовыми. Apple явно решила перенять лучшие решения у конкурентов - и сделать их частью своей экосистемы.

О том, какие именно функции появятся в новых iPhone и почему Apple пришлось брать пример с конкурентов, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на технологический сайт MakeUseOf.

Проверка звонков

Новая функция Call Screening поможет избежать нежелательных звонков с неизвестных номеров. Вместо того чтобы отвечать вслепую, iPhone будет автоматически отвечать на звонок и показывать в реальном времени расшифровку слов собеседника. Пользователь сможет решить, отвечать самому или отправить звонок на голосовую почту.

У Android такая функция появилась еще в 2018 году - Google Assistant уже давно умеет отвечать и расшифровывать звонки. Аналогично работают Samsung Galaxy с Bixby Text Call, превращая голосовой разговор в текстовый чат.

Также в iOS 26 появится Hold Assist - автоматическое отключение микрофона во время ожидания на линии с музыкой, пока не подключится живой оператор. Аналог есть у Google Pixel - функция Hold for Me, которая ждет оператора и уведомляет, когда звонок принимают.

iOS 26 приносит 6 функций из Android: что появится в iPhone впервыеФункция Call Screening (фото: MakeUseOf)

Фильтрация спам-сообщений

Автоматическая фильтрация сообщений от неизвестных отправителей уберет спам из основного почтового ящика. Такие сообщения попадут в отдельную папку, не будут показываться на экране блокировки и не вызовут звонка телефона.

Подобная система давно работает в Google Messages, поэтому для пользователей Android это не новость.

iOS 26 приносит 6 функций из Android: что появится в iPhone впервыеiOS 26 приносит 6 функций из Android: что появится в iPhone впервыеiOS 26 приносит 6 функций из Android: что появится в iPhone впервыеiOS 26 приносит 6 функций из Android: что появится в iPhone впервыеОбнаружение спам-сообщений (фото: MakeUseOf)

Время зарядки смартфона

Еще одна давно востребованная функция - отображение приблизительного времени до полной зарядки телефона. Подключили зарядку - и сразу видите, сколько минут осталось. Для Android это уже привычно, а для iPhone - новинка.

С iOS 26 эта информация появится на экране блокировки и в настройках батареи, учитывая скорость зарядки и тип используемого адаптера.

iOS 26 приносит 6 функций из Android: что появится в iPhone впервыеiOS 26 приносит 6 функций из Android: что появится в iPhone впервыеРасчетное время зарядки (фото: MakeUseOf)

Живой перевод

iOS 26 научится в реальном времени переводить разговоры в сообщениях, FaceTime и обычных звонках. Перевод будет работать двусторонне и обрабатываться напрямую на устройстве, что гарантирует безопасность данных.

Пользователи AirPods смогут даже слушать голосовой перевод во время разговора.

Google представил похожую функцию Live Translate еще с Pixel 6, которая поддерживает звонки, сообщения, видео и аудио, причем работает даже офлайн.

iOS 26 приносит 6 функций из Android: что появится в iPhone впервыеЖивой перевод (фото: MakeUseOf)

Визуальный поиск

Функция Visual Intelligence в iOS 26 получит улучшения. Пользователь сможет сделать скриншот, выделить на нем интересующий объект (например, одежду или мебель), и iPhone поможет найти товар онлайн.

Аналог на Android - функция Circle to Search от Google, но там искать можно без скриншота.

iOS 26 приносит 6 функций из Android: что появится в iPhone впервыеVisual Intelligence (фото: MakeUseOf)

История посещенных мест в Apple Maps

Apple Maps в iOS 26 обзаведется функцией Visited Places - это журнал посещенных мест: ресторанов, магазинов, парков и точек маршрута. Вся информация защищена сквозным шифрованием, и даже Apple не сможет получить к ней доступ.

Также система будет анализировать привычные маршруты и предупреждать о задержках и пробках.

Google Maps предлагает подобное уже давно - Timeline, доступный и на iPhone.

iOS 26 приносит 6 функций из Android: что появится в iPhone впервыеИстория посещенных мест в Apple Maps (фото: MakeUseOf)

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