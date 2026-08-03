ua en ru
Вт, 04 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Обновление до 2032 года: эти Android-планшеты переживут конкурентов

17:38 03.08.2026 Пн
3 мин
Поддержка ОС и патчей безопасности позволят пользоваться гаджетом подольше
aimg Ольга Завада
Обновление до 2032 года: эти Android-планшеты переживут конкурентов Гарантия обновлений от четырех лет (фото: Unsplash)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

При покупке планшета важно обращать внимание не только на процессор или дисплей, но и на срок программной поддержки. Именно регулярные обновления ОС и безопасности определяют, сколько лет устройство остается актуальным и защищенным.

РБК-Украина со ссылкой на BGR составила подборку Android-планшетов с самым надежным ПО.

Xiaomi Pad 8 Pro

Китайский бренд предлагает для Xiaomi Pad 8 Pro четыре больших обновления ОС Android и шесть лет патчей безопасности.

Выпущенный в 2026 году с системным интерфейсом HyperOS 3 на базе Android 16, планшет будет получать новые версии ОС до 2030 года, а обновление безопасности - по меньшей мере до 2032 года. Подобные условия действуют и для базовой версии Xiaomi Pad 8.

Обновление до 2032 года: эти Android-планшеты переживут конкурентов

Xiaomi Pad 8 Pro (скриншот: Xiaomi)

Характеристики:

  • Дисплей: 11,2 дюйма, LCD, 144 Гц;
  • Процессор: Snapdragon 8 Elite;
  • Аккумулятор: 9200 мА·ч, быстрая зарядка 67 Вт;
  • Камеры: основная 50 Мп, передняя 32 Мп;
  • Конфигурации: от 8/128 ГБ до 16/512 ГБ.

В Украине цена модели составляет ориентировочно от 28000 до 32000 грн.

OnePlus Pad Go 2

Производитель гарантирует OnePlus Pad Go 2 пять лет обновлений Android и шесть лет патчей безопасности.

Устройство дебютировало с системой OxygenOS 16 на базе Android 16 и должно получать версии вплоть до Android 21, с поддержкой до 2031 года.

Несмотря на решение компании об изменении присутствия на некоторых западных рынках, обязательства по обслуживанию уже выпущенных гаджетов остаются в силе.

Обновление до 2032 года: эти Android-планшеты переживут конкурентов

OnePlus Pad Go 2 (скриншот: OnePlus)

Характеристики:

  • Дисплей: 12,1 дюйма, IPS, 120 Гц, разрешение 1980х2800;
  • Процессор: MediaTek Dimensity 7300 Ultra;
  • Память: 8 ГБ оперативной, 128 или 256 ГБ встроенной;
  • Аккумулятор: 10050 мА·ч;
  • Камеры: 8 Мп основная и 8 Мп передняя.

Цена устройства в Украине составляет около 12 800-17 800 грн.

Читайте больше: Конкурент MacBook Pro от Microsoft разочаровал: что раскрыл утечку

Google Pixel Tablet

Представленный в середине 2023 года Pixel Tablet изначально имел три года обновления ОС и пять лет безопасности. В 2026 году Google просмотрела политику, добавив еще 2 года обновлений Android.

Таким образом, общий срок поддержки возрастал до пяти лет ОС и будет действовать, по меньшей мере, до июня 2028 года.

Обновление до 2032 года: эти Android-планшеты переживут конкурентов

Pixel Tablet (скриншот: Wikimedia Commons)

Характеристики:

  • Дисплей: 10,95 дюйма, IPS, разрешение 1600х2560;
  • Процессор: Tensor G2;
  • Память: 8 ГБ оперативной, 128 или 256 ГБ встроенной;
  • Аккумулятор: 7020 мА·ч (зарядка 15 Вт);
  • Камеры: 8 Мп основная и 8 Мп передняя.

Стоимость в Украине составляет ориентировочно от 21800 до 31000 грн.

Honor Magic Pad 4

Планшет Honor Magic Pad 4 имеет обещание шести лет обновлений операционной системы и патчей безопасности (ежеквартально).

Устройство работает на MagicOS 10 (Android 16). Аналогичный срок поддержки предлагается и модели Honor Pad 10.

Обновление до 2032 года: эти Android-планшеты переживут конкурентов

Honor Magic Pad 4 (скриншот: Honor)

Характеристики:

  • Дисплей: 12,3 дюйма, OLED, 165 Гц, пиковая яркость 2400 нит, разрешение 1920х3000;
  • Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5;
  • Память: 12 или 16 ГБ оперативной.

Цена Honor MagicPad4 в Украине составляет ориентировочно от 39800 до 43600 грн.

Больше интересного: Новый Android не стоит оставлять "как есть": что нужно изменить сразу

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

Флагманский планшет предлагает самый длинный срок поддержки среди Android-устройств - семь лет обновлений ОС и патчей безопасности.

Благодаря этому Galaxy Tab S11 Ultra, вышедший с системой One UI 8 на базе Android 16, будет оставаться актуальным по меньшей мере до 2032 года.

Такая же продолжительная поддержка распространяется и на базовую модель Galaxy Tab S11, а также некоторые смартфоны бренда.

Обновление до 2032 года: эти Android-планшеты переживут конкурентов

Galaxy Tab S11 Ultra (скриншот: Samsung)

Характеристики:

  • Дисплей: 14,6 дюйма, AMOLED, 120 Гц, пиковая яркость 1600 нит, разрешение 1848х2960;
  • Память: 12/256 ГБ, 12/512 ГБ или 16 ГБ/1 ТБ;
  • Аккумулятор: 11 600 мАч с быстрой зарядкой 45 Вт;
  • Камеры: фронтальная 12 Мп, двойная основная (13 Мп+8 Мп ультраширокоугольная).

В Украине ориентировочная стоимость составляет от 47000 до 78999 грн в зависимости от версии.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Android Samsung Xiaomi Гаджеты
Новости
Зеленский анонсировал новые операции СБУ против РФ и "очистку" спецслужбы
Зеленский анонсировал новые операции СБУ против РФ и "очистку" спецслужбы
Аналитика
Эмоции Польши, торги Венгрии и шпагат Фицо. Чего ждать от западных соседей Украины
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Эмоции Польши, торги Венгрии и шпагат Фицо. Чего ждать от западных соседей Украины