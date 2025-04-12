Онлайн-переводы между частями: МОУ ответило на один из самых частых вопросов среди военных

Как пояснили в министерстве, этим вопросом защитники интересуются чаще всего, поскольку отказ в таких перемещениях часто их деморализует.

Как напомнил начальник Центрального управления защиты прав военнослужащих, ранее эта процедура была очень сложной, однако после принятия постановления Кабмина № 1291 от 12 ноября 2024 года был внедрен экспериментальный проект по переводам военных по их инициативе.

Как происходит процедура перевода

По словам Фивкина, это стало настоящим прорывом, поскольку теперь это можно осуществлять в онлайн режиме.

"Военнослужащий подает такой рапорт через веб-портал государственных услуг "Армия+", там это рассматривается, ему поступают соответствующие сообщения: Ваши документы рассмотрены. Готовьтесь к сдаче должности, ожидайте приказа и, как правило, в большинстве случаев это реализуется", - рассказал Петр Фивкин.

Он также добавил, что Центральным управлением за два месяца было проверено 22 тысячи таких рапортов, из которых 75% удовлетворили.