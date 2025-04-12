Онлайн-переводы между частями: МОУ ответило на один из самых частых вопросов среди военных

Министерство обороны Украины разъяснило вопрос перевода военных между частями. Сейчас этот процесс можно упростить благодаря подаче заявки онлайн через веб-портал "Армия+".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Центрального управления защиты прав военнослужащих полковник Петра Фивкина.
Как пояснили в министерстве, этим вопросом защитники интересуются чаще всего, поскольку отказ в таких перемещениях часто их деморализует.
Как напомнил начальник Центрального управления защиты прав военнослужащих, ранее эта процедура была очень сложной, однако после принятия постановления Кабмина № 1291 от 12 ноября 2024 года был внедрен экспериментальный проект по переводам военных по их инициативе.
По словам Фивкина, это стало настоящим прорывом, поскольку теперь это можно осуществлять в онлайн режиме.
"Военнослужащий подает такой рапорт через веб-портал государственных услуг "Армия+", там это рассматривается, ему поступают соответствующие сообщения: Ваши документы рассмотрены. Готовьтесь к сдаче должности, ожидайте приказа и, как правило, в большинстве случаев это реализуется", - рассказал Петр Фивкин.
Он также добавил, что Центральным управлением за два месяца было проверено 22 тысячи таких рапортов, из которых 75% удовлетворили.
Напомним, что украинский президент Владимир Зеленский еще в прошлом году рассказывал, что в приложении "Армия+" для военных появится возможность перевода между частями.
Недавно мы писали, какая разница между приказом и распоряжением при подаче рапорта на перевод в "Армия+".
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