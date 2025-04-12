Онлайн-переведення між частинами: МОУ відповіло на одне з найчастіших питань серед військових

Міністерство оборони України роз'яснило питання переведення військових між частинами. Наразі цей процес можна спростити завдяки подачі заявки онлайн через вебпортал "Армія+".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Центрального управління захисту прав військовослужбовців полковник Петра Фівкіна.
Як пояснили в міністерстві, цим питанням захисники цікавляться найчастіше, оскільки відмова в таких переміщеннях часто їх деморалізує.
Як нагадав начальник Центрального управління захисту прав військовослужбовців, раніше ця процедура була дуже складною, однак після прийняття постанови Кабміну № 1291 від 12 листопада 2024 року було впроваджено експериментальний проєкт щодо переведень військових за їхньою ініціативою.
За словами Фівкіна, це стало справжнім проривом, оскільки тепер це можна здійснювати в онлайн режимі.
"Військовослужбовець подає такий рапорт через вебпортал державних послуг "Армія+", там це розглядається, йому надходять відповідні повідомлення: Ваші документи розглянуті. Готуйтесь до здачі посади, очікуйте наказу і, як правило, в більшості випадків це реалізується", - розповів Петро Фівкін.
Він також додав, що Центральним управлінням за два місяці було перевірено 22 тисячі таких рапортів, з яких 75% задовольнили.
Нагадаємо, що український президент Володимир Зеленський ще минулого року розповідав, що у застосунку "Армія+" для військових з'явиться можливість переведення між частинами.
Нещодавно ми писали, яка різниця між наказом і розпорядженням під час подачі рапорту на переведення в "Армія+".
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