Онлайн-переведення між частинами: МОУ відповіло на одне з найчастіших питань серед військових

Як пояснили в міністерстві, цим питанням захисники цікавляться найчастіше, оскільки відмова в таких переміщеннях часто їх деморалізує.

Як нагадав начальник Центрального управління захисту прав військовослужбовців, раніше ця процедура була дуже складною, однак після прийняття постанови Кабміну № 1291 від 12 листопада 2024 року було впроваджено експериментальний проєкт щодо переведень військових за їхньою ініціативою.

Як відбувається процедура переведення

За словами Фівкіна, це стало справжнім проривом, оскільки тепер це можна здійснювати в онлайн режимі.

"Військовослужбовець подає такий рапорт через вебпортал державних послуг "Армія+", там це розглядається, йому надходять відповідні повідомлення: Ваші документи розглянуті. Готуйтесь до здачі посади, очікуйте наказу і, як правило, в більшості випадків це реалізується", - розповів Петро Фівкін.

Він також додав, що Центральним управлінням за два місяці було перевірено 22 тисячі таких рапортів, з яких 75% задовольнили.