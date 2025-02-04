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Перевод в "Армия+". Какая разница между приказом и распоряжением

Вторник 04 февраля 2025 16:58
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Перевод в "Армия+". Какая разница между приказом и распоряжением Согласовать перевод на другое место службы можно через "Армия+" (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В Министерстве обороны Украины объяснили, какая разница между приказом и распоряжением. Это важно понимать, в частности, в рамках согласования на перевод военнослужащего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОУ.

Чем отличаются приказы и распоряжения

В Минобороны рассказали, что за чуть более чем два месяца работы сервиса изменения места службы в приложении "Армия+", согласование на перевод получили 13 000 военнослужащих.

"Однако военные иногда ждут приказ на перевод, хотя вместо него готовится и приходит в строевую именно распоряжение", - отметили в ведомстве.

Учитывая это, в МОУ решили объяснить:

  • в чем различия между этими документами;
  • как контролируется их выполнение.

Итак, приказ на перевод Кадровый центр Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовит для офицеров. Между тем распоряжение готовят для рядового, старшинского и сержантского состава.

"Оба документа обязательны к исполнению. Формирование и доведение до частей приказов и распоряжений о переводе сейчас может длиться до двух недель", - уточнили в Минобороны.

Украинцам объяснили, что важно различать эти документы. Речь о том, что солдаты или сержант при обращении в строевую часть должны спросить именно распоряжение о переводе.

"В "Армия+" фиксируются случаи, когда распоряжение уже готово, но военных до сих пор не переводят, ожидая именно приказ", - отметили в министерстве.

Перевод в &quot;Армия+&quot;. Какая разница между приказом и распоряжениемИзменить место службы можно в приложении "Армия+" (инфографика: mod.gov.ua)

Сообщается также, что при изменении места службы в распоряжении не указывается должность военного. Указываются только:

  • имя;
  • звание;
  • номер части;
  • номер карточки налогоплательщика.

"Таким образом, если изменилась должность в пределах одной воинской части, это не помеха для перевода", - добавили в МОУ.

Кроме того, украинцам рассказали, что делать, когда распоряжение или приказ не выполняются. В пресс-службе Минобороны отметили, что это - нарушение права военнослужащего, ведь распоряжение и приказ являются обязательными для выполнения.

Отмечается, что Центральное управление защиты прав военнослужащих (совместно с органами военного управления) реагируют на возможные случаи игнорирования командирами выполнения приказов и контролируют их выполнение.

Если воинская часть получила распоряжение или приказ, но игнорирует их выполнение, необходимо сообщить об этом в "Армия+" через соответствующую форму:

  • зайти в "Меню";
  • найти "Служба підтримки";
  • выбрать "Поширені питання";
  • перейти к "Зміна місця служби";
  • выбрать вверху нужный вопрос.

"Центральное управление защиты прав военнослужащих получит обращение и проконтролирует выполнение распоряжения или приказа на перевод", - подытожили в МОУ.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в "Армия+" запустили новую программу "Плюсы" для военных.

Читайте также, как в Минобороны изменили правила оформления УБД.

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