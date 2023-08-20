Онлайн или офлайн. Как будут работать школы с 1 сентября и есть ли план на случай блэкаута

Три формата обучения

Новый учебный год 2023/2024 стартует на Украине в трех форматах. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, обучение будет организовано в помещениях школ, онлайн или в комбинированном формате. А в какой именно форме – будут выбирать местные органы власти. Решения будут принимать с учетом угроз военного времени в каждой отдельной громаде.

"Со стороны ОВА должен быть регулярный мониторинг ситуации безопасности в громадах. В зависимости от уровня угроз будут принимать формат обучения – очный, онлайн или смешанный", – отметил премьер.

Шмыгаль подчеркнул, что там, где есть угроза жизни или здоровью детей, очного обучения не будет.

Фото: для безопасности детей в школах обязательно оборудуют укрытия (Виталий Носач, РБК-Украина)

Главное требование для перехода из онлайна за парты

Офлайн или смешанная учеба с 1 сентября будет возможна только в тех школах Украины, которые будут оборудованы укрытиями на случай воздушных атак.

В Министерстве образования прогнозируют, что 80-85% заведений среднего образования смогут приступить к учебному году в смешанном формате или очно.

Речь идет о населенных пунктах в относительном тылу, ведь в регионах, находящихся в зонах боевых действий, или в радиусе досягаемости ракет С-300 и РСЗО местные власти не одобрили переход в офлайн.

Например, в Херсонской, Донецкой областях в ОВА уже заявили о невозможности работы школ в очном формате из-за сложных условий безопасности.

То же касается и заведений высшего образования и колледжей. МОН рекомендовало им максимально перейти к аудиторному формату занятий при наличии укрытий и в заведениях находящихся на территориях, где нет опасности артиллерийского обстрела или ударов ракет С-300.

Уроки в метро, общие классы, автобусы в школу: особенности учебного года в регионах

В Киеве школы готовят к офлайну. Укрытиями обеспечено 91% заведений среднего образования. По данным КГВА, заведения, где отсутствуют убежища, заключают соглашения с соседними объектами хозяйствования, которые имеют укрытие с достаточным количеством мест. Кроме того, до конца года в столице собираются построить отдельные подземные укрытия на территории нескольких школ.

Фото: более 90% школ столицы будут работать офлайн (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Днепре решения о формате обучения школьников принимают их родители. В очном формате будут работать только учебные заведения с укрытиями, где будут учиться дети из разных школ. Образовательный процесс организуют в две смены.

В Харькове из-за сложной ситуации безопасности учебные заведения не возобновят работу в привычном режиме. Для младших классов уроки будут проходить в метро. Для этого на станциях оборудуют специальные помещения.

Потенциально в регионе рассматривается смешанный формат работы школ. Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в регионе планируют перейти к комбинированному формату обучения 11 школ, 5 вузов и 18 детсадов, однако это станет возможным только в случае соответствия укрытий требованиям безопасности

В Одессе оборудовали укрытия в большинстве школ, куда организуют автобусы из учебных заведений где таких помещенний нет. Как сообщил директор Департамента образования и науки Одесской ОВА Александр Лончак, с 1 сентября 2023 в очном формате в Одесской области будет работать 641 школа, то есть 88% от общего количества школ.

В Хмельницкой области более 90% школ вернутся к очным урокам с 1 сентября. 517 из 544 школ области имеют собственные обустроенные укрытия или арендуют их. В тех громадах, где их нет, будут дети учиться дистанционно, рассказала директор департамента образования и науки Хмельницкой ОВА Дария Басюк "Общественному".

Львовские школы планируют начать работу в формате офлайн, идентично прошлому году. "Онлайновая учеба может быть временной и не дает эффекта. Поэтому мы будем делать все возможное и невозможное. Школы все соответствующим образом оборудованы, есть укрытия", – отметил городской голова Андрей Садовый.

В Николаеве рассматривают возможность открытия школ и детсадов, однако первоочередным остается решение вопроса безопасности. "Все мы хотим, чтобы было офлайн обучение, особенно это касается детских садов, потому что людям нужно работать, в том числе в первую очередь на нашу победу и оставлять где-то детей", – рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телемарафона.

В Запорожье планируют ввести смешанную форму обучения. Только онлайн уроки будут в школах громад, где ведутся активные боевые действия, а в областном центре учебные заведения будут работать в комбинированном режиме, при наличии обустроенных укрытий.

Фото: в Запоріжжі школам рекомендують проводити уроки в укриттях (Віталій Носач, РБК-Україна)

По словам главы Запорожской ОВА Юрия Малашко, окончательное решение о количестве заведений, которые смогут работать в смешанном режиме, объявят после проверки ГСЧС 25 августа.

В то же время учитывая близость к линии фронта и обстрелы С-300, таким школам рекомендуют организовывать уроки непосредственно в помещениях укрытий и ограничить время пребывания в школе, только на то, что требует очного общения.

Как школы готовятся к блекаутам

Помимо непосредственной опасности воздушных атак существует вероятность длительных отключений света, воды, отопления, если российские войска этой осенью возобновят удары по объектам критической инфраструктуры.

В прошлом году из-за отключений света в школах проводили уроки в светлый промежуток суток, зимние каникулы были длиннее.

Подобные условия могут быть и в этом году в случае сложной ситуации в энергетике. Так, заместитель Киевского городского головы Владимир Бондаренко рассказал, что в школах могут объявить каникулы, как и в прошлом году.

"Что касается учебных заведений, если еще раз я говорю, будет нехватка мощностей, то это означает, что школы могут уйти на каникулы, как было в этом году, в начале этого года", – пояснил чиновник.

Как отметил глава Одесской ОВА Олег Кипер, школы Одесской области кроме укрытий будут проверять и на наличие альтернативных источников питания на случай отключения электроэнергии.

В Днепре в случае блекаутов готовы корректировать образовательный процесс по примеру прошлого года (изменения в расписании, доработка материала в асинхронном режиме). Замначальника управления образования департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета Елена Яковенко отметила, что в случае отключений воды в каждой школе сделают запасы технической воды, а в укрытиях – питьевой.