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Шмыгаль анонсировал новую форму обучения в дистанционных школах

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Украина, Пятница 11 августа 2023 15:00
Шмыгаль анонсировал новую форму обучения в дистанционных школах Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Кабинет министров Украины принял решение ввести новую форму обучения в дистанционных школах

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета министров.

"Вводим новую форму обучения в выбранных дистанционных школах в каждой области. Учащиеся будут изучать украинский компонент школьной программы. Это 6-8 часов в неделю", - сказал Шмыгаль.

Остальные предметы, по его словам, дети овладеют в школах стран, где находятся.

Работа школ в условиях войны

Следует отметить, что в Министерстве образования спрогнозировали, что 80-85% украинских школ смогут начать учебный год в смешанном формате или очно. Речь идет о регионах, которые находятся в относительном тылу.

При этом новый министр образования подчеркнул, что хочет, чтобы с 1 сентября большинство школьников и студентов вернулись за парты.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, с 1 сентября в школах Украины будут действовать три формата обучени . В каждой области свой - в зависимости от ситуации безопасности.

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