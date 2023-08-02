Управление дронами и не только. МОН обновит школьную дисциплину "Защита Украины"

Школьную дисциплину "Защита Украины" планируют обновить и актуализировать. Предмет должен быть полезным и интересным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра образования и науки Украины Оксена Лисового .

"Больше практики, актуальных знаний и жизненно необходимых умений. И дети, и учителя дают отзывы, что программа должна быть актуализирована, а предмет - полезным и интересным", - говорится в заявлении.

На что есть запрос

Лисовой пояснил, что качественная домедицинская помощь, минная безопасность, управление дронами и ориентирование на местности - то, на что сегодня есть запрос.

Пилотный проект

"Поэтому с сентября планируем запустить пилот проекта обновленной дисциплины - будем реализовывать в школах из разных областей", - сказал министр.

По его словам, на основе отзывов учителей и учеников, которые будут участвовать в пилоте, программа дисциплины будет финализирована.

Также он добавил, чтобы пилот состоялся успешно, будут проводиться обучение для учителей. Для этого планируется привлечь к сотрудничеству международные и общественные организации, которые имеют опыт в обучении взрослых.

"В частности тех специалистов, которые готовы обучать учителей работе с симуляторами FPV дронов, имеют специализацию в топографии, домедицинской помощи и предотвращении травматизма", - пояснил Лисовой.

Учебный год во время войны

Недавно в Министерстве образования дали рекомендации руководителям учреждений профессионального высшего и высшего образования относительно начала учебного года в 2023-2024 годах. А также по формату обучения.

Руководителям учреждений профессионального высшего образования, профессиональных колледжей, академий и университетов рекомендуется начать учебный год 1 сентября 2023 года.

Школьников в Киевской области готовят к выходу на обучение офлайн. Для этого проводят соответствующие меры безопасности.