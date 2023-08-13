ua en ru
Вс, 13 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как родители школьников относятся к дистанционному образованию: данные опроса

Новина українською →
Украина, Воскресенье 13 августа 2023 15:01
Как родители школьников относятся к дистанционному образованию: данные опроса Фото: родители школьников хотят отправить детей в школу (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Большинство опекунов (63%), чьи дети или внуки учатся в школах, не поддерживает дистанционный формат обучения во время войны. По сравнению с опросом, проведенным в 2021 году, когда дистанционное обучение было введено в ответ на пандемию COVID-19, отношение к онлайн-обучению не изменилось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос фонда "Демократические инициативы" и КМИС.

"Таким образом, в целом негативная оценка дистанционного обучения, похоже, не зависит от причин, по которым этот формат был введен", - отмечают социологи.

Как родители школьников относятся к дистанционному образованию: данные опроса

Тот факт, что учебные заведения оснащены безопасными и оборудованными убежищами, не повлиял на уровень поддержки дистанционного образования среди опекунов. 64% опекунов, чьи дети/внуки ходят в школы, обустроены укрытиями, выступают против онлайн-обучения для своих детей/внуков. Почти столько же опекунов (61%), у которых дети/внуки не имеют убежищ при школах, тоже хотели бы, чтобы, несмотря на это, их дети посещали учебное заведение в очном формате.

Опрос проведен Фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии в период с 3 по 17 июля 2023 года. Всего методом face-to-face было опрошено 2011 респондентов проживавших на подконтрольных Украине территориях.

Школа во время войны

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, с 1 сентября в школах Украины будут действовать три формата обучения. В каждой области свой – в зависимости от ситуации безопасности.

В Министерстве образования спрогнозировали, что 80-85% украинских школ смогут начать учебный год в смешанном формате или очно. Речь идет о регионах, которые находятся в относительном тылу.

Читайте РБК-Украина в Google News
школа
NEWS
Контрнаступление ВСУ. Достигнут "тактически значимый" прогресс, - NYT
Контрнаступление ВСУ. Достигнут "тактически значимый" прогресс, - NYT
DAILY
Тарас Чмут: В обществе нет единого понимания, что фронт – это "приоритет номер ноль"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Тарас Чмут: В обществе нет единого понимания, что фронт – это "приоритет номер ноль"