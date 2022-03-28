"Вони бояться Росії". Зеленський розкритикував Макрона

Президент Володимир Зеленський розкритикував президента Франції Еммануеля Макрона за його позицію щодо війни Росії проти України. На його думку, такі дії французької влади обумовлені тим, що вони "бояться Росії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави в інтерв'ю The Economist.

Крім того, за словами президента, Німеччина намагається знайти баланс між Росією та Україною.

"У них є давні відносини з Росією, і вони дивляться на ситуацію через призму економіки. Вони можуть допомогти, якщо на них чиниться тиск усередині країни, і вони можуть зупинитись, коли побачать, що того, що вони зробили, достатньо", - пояснив Зеленський.

На запитання журналіста, чому такі лідери як президент Франції Еммануель Макрон не бажають поставити Україні танки, щоб допомогти країні перемогти агресора він відповів:

"Вони бояться Росії. От і все".

Нагадаємо, нещодавно президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не називав би керівника Кремля Володимира Путіна "різником", як того раніше назвав президент США Джо Байден.

Також Макрон дозволив компаніям самостійно вирішувати, чи покидати їм російський ринок. Однак, вони повинні дотримуватися санкцій проти окупанта.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 33 дні. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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