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"Они боятся России". Зеленский раскритиковал Макрона

Новина українською →
Киев, Понедельник 28 марта 2022 12:28
"Они боятся России". Зеленский раскритиковал Макрона Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за его позицию относительно войны России против Украины. По его мнению, такие действия французских властей обусловлены тем, что они "боятся России".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства в интервью The Economist.

Кроме того, по словам президента, Германия пытается найти баланс между Россией и Украиной.

"У них есть давние отношения с Россией, и они смотрят на ситуацию через призму экономики. Они могут помочь, если на них оказывается давление внутри страны, и они могут остановиться, когда увидят, что того, что они сделали достаточно", - пояснил Зеленский.

На вопрос журналиста, почему такие лидеры, как президент Франции Эммануэль Макрон не желают поставить Украине танки, чтобы помочь стране победить агрессора он ответил:

"Они боятся России. Вот и все".

Напомним, недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не называл бы руководителя Кремля Владимира Путина "мясником", как того раньше назвал президент США Джо Байден.

Также Макрон разрешил компаниям самостоятельно решать, покидать ли им российский рынок. Однако, они должны соблюдать санкции против оккупанта.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 33 дня. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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