Французькі компанії самі вирішуватимуть, чи виходити з ринку Росії, - Макрон
Президент Франції Еммануель Макрон дозволив компаніям самостійно вирішувати, чи покидати їм російський ринок. Однак, вони повинні дотримуватися санкцій проти окупанта.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на BFM TV.
"Існує тиск, існують репутаційні ризики для компаній, що працюють у Росії, і моя позиція полягає в тому, щоб залишити компаніям можливість самим приймати рішення. Це вибір керівників цих компаній, які мають оцінити їхній баланс, їхню діяльність, щоб зробити відповідний вибір", - заявив Макрон.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що компанія Renault провела засідання ради директорів прийняла рішення припинити діяльність заводу у Москві.
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