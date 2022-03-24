Французькі компанії самі вирішуватимуть, чи виходити з ринку Росії, - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон дозволив компаніям самостійно вирішувати, чи покидати їм російський ринок. Однак, вони повинні дотримуватися санкцій проти окупанта.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

" Існує тиск, існують репутаційні ризики для компаній, що працюють у Росії, і моя позиція полягає в тому, щоб залишити компаніям можливість самим приймати рішення. Це вибір керівників цих компаній, які мають оцінити їхній баланс, їхню діяльність, щоб зробити відповідний вибір", - заявив Макрон.