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Французькі компанії самі вирішуватимуть, чи виходити з ринку Росії, - Макрон

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Четвер 24 березня 2022 19:32
Французькі компанії самі вирішуватимуть, чи виходити з ринку Росії, - Макрон Фото: президент Франції Емануель Макрон (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Франції Еммануель Макрон дозволив компаніям самостійно вирішувати, чи покидати їм російський ринок. Однак, вони повинні дотримуватися санкцій проти окупанта.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

"Існує тиск, існують репутаційні ризики для компаній, що працюють у Росії, і моя позиція полягає в тому, щоб залишити компаніям можливість самим приймати рішення. Це вибір керівників цих компаній, які мають оцінити їхній баланс, їхню діяльність, щоб зробити відповідний вибір", - заявив Макрон.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що компанія Renault провела засідання ради директорів прийняла рішення припинити діяльність заводу у Москві.

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