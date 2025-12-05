Омбудсман заявила об "откровенном криминале" в штурмовых полках: что говорят в ВСУ

В нескольких штурмовых полках ВСУ выявлены серьезные нарушения прав военных - от избиений до незаконного содержания. Дела переданы правоохранителям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска и военного омбудсмена Ольгу Решетилову.

По словам омбудсмена, во время комплексных проверок - в том числе и президентских - в некоторых подразделениях были выявлены откровенные уголовные правонарушения.

Речь идет об избиении военнослужащих, незаконном лишении свободы, психологическом давлении, угрозах жизни и здоровью как самим бойцам, так и их родственникам.

Все собранные материалы переданы в правоохранительные органы, которые должны дать юридическую оценку и определить степень ответственности командиров.

Вместе с тем, чиновница заявила, что речь не идет обо всех штурмовых полках, потому что подавляющее большинство командиров придерживается военных стандартов и обеспечивает надлежащую дисциплину и защиту личного состава. Однако, по словам Решетиловой, есть и те, "кому показалось в какой-то момент, что они безнаказанны".

При этом, несмотря на выявленные нарушения, Решетилова отметила, что большинство штурмовых подразделений ВСУ демонстрируют высокую эффективность на поле боя, выполняя невероятно сложные боевые задачи.

Реакция на обвинения руководства ВСУ

В Министерстве обороны отмечают, что работа Военного омбудсмена подтверждает: контрольные механизмы в оборонном секторе работают, способны выявлять проблемы и реагировать на них законным способом. А это важно для сохранения доверия внутри войска и укрепления обороноспособности страны.

"Для нас принципиально важно, чтобы каждый военный был защищен, а служба соответствовала тем стандартам, за которые мы воюем. Контроль, прозрачность и оперативное реагирование на сигналы позволяют укреплять армию даже в самые тяжелые времена", - отметили в Сухопутных войсках.

Расследование по всем задокументированным случаям продолжается, и ожидается, что при наличии достаточных доказательств виновные понесут предусмотренную законом ответственность.