На грани истощения: военный омбудсмен заявила о суицидах среди сотрудников ТЦК

Среди работников территориальных центров комплектования фиксируют случаи самоубийств. Люди, которые годами работают без отпусков и под постоянным давлением общества, оказались на грани истощения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение военного омбудсмена Ольга Решетиловой в Facebook .

Работа под постоянным давлением

Военный омбудсмен Ольга обратила внимание на критическую ситуацию среди работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Из-за высокой нагрузки, нехватки кадров и постоянного давления на них случаются случаи самоубийств.

"Они часто по полгода не имеют выходных, укомплектованность ТЦК ниже 40%, а среди сотрудников уже были случаи суицидов. О постоянном хейте и физических нападениях на сотрудников думаю, вам известно", - отметила Решетилова.

Также она добавила, что "было бы замечательно, если бы недовольные работой ТЦК мобилизовались и показали, как надо работать".

Ответственность военнообязанных

Омбудсмен подчеркнула, что на четвертый год мобилизации шок и нежелание выполнять обязанности недопустимы.

"Если вы не обновили учетные данные, не выбрали подразделение и не подготовили гражданские дела - вы не только правонарушитель и безответственный гражданин. Вы - человек, которому плевать на своих родных", - отметила она.

Расход ресурсов из-за невыполнения обязанностей

Невыполнение обязанностей военнообязанными заставляет ТЦК тратить ограниченные ресурсы на решение проблем отдельных граждан.

"Куча людей должна включиться и потратить время для его освобождения. Это колоссальная трата ресурсов государства там, где их и так катастрофически не хватает", - пояснила Решетилова, приводя пример мобилизации отца четверых детей, который с 2022 года ни разу не появлялся в ТЦК.

Связь с родными и демотивация новобранцев

Омбудсмен подчеркнула важность поддержки новобранцев и предоставления им возможности связи с родственниками.

"В одном учебном центре комбат вернул телефоны всем военнослужащим роты, и количество СЗЧ в этой роте снизилось до нуля", - рассказала Решетилова.

Она добавила, что через собственные обращения обеспечивает новобранцам право на несколько звонков родным, что помогает поддержать психологическое состояние военных.