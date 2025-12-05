ua en ru
Пт, 05 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Омбудсманка заявила про "відвертий кримінал" у штурмових полках: що кажуть у ЗСУ

Україна, П'ятниця 05 грудня 2025 18:11
UA EN RU
Омбудсманка заявила про "відвертий кримінал" у штурмових полках: що кажуть у ЗСУ Ілюстративне фото: штурмові бригади ЗСУ (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

У кількох штурмових полках ЗСУ виявлено серйозні порушення прав військових - від побиттів до незаконного утримання. Справи передано правоохоронцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська та військову омбудсманку Ольгу Решетилову.

За словами омбудсманки, під час комплексних перевірок - зокрема й президентських - у деяких підрозділах було виявлено відверті кримінальні правопорушення.

Йдеться про побиття військовослужбовців, незаконне позбавлення волі, психологічний тиск, погрози життю та здоров’ю як самим бійцям, так і їхнім родичам.

Усі зібрані матеріали передано до правоохоронних органів, які мають надати юридичну оцінку та визначити ступінь відповідальності командирів.

Разом з тим, посадовиця заявила, що не йдеться про всі штурмові полки, бо переважна більшість командирів дотримується військових стандартів і забезпечує належну дисципліну та захист особового складу. Однак, за словами Решетилової, є і ті, "кому здалося в якийсь момент, що вони безкарні".

При цьому, попри виявлені порушення, Решетилова наголосила, що більшість штурмових підрозділів ЗСУ демонструють високу ефективність на полі бою, виконуючи неймовірно складні бойові завдання.

Реакція на звинувачення керівництва ЗСУ

У Міністерстві оборони наголошують, що робота Військового омбудсмана підтверджує: контрольні механізми в оборонному секторі працюють, здатні виявляти проблеми та реагувати на них у законний спосіб. А це є важливим для збереження довіри всередині війська та зміцнення обороноздатності країни.

"Для нас принципово важливо, щоб кожен військовий був захищений, а служба відповідала тим стандартам, за які ми воюємо. Контроль, прозорість і оперативне реагування на сигнали дозволяють зміцнювати армію навіть у найважчі часи", - зазначили в Сухопутніх військах.

Розслідування у всіх задокументованих випадках триває, і очікується, що за наявності достатніх доказів винні понесуть передбачену законом відповідальність.

Нагадаємо, 30 грудня президент України Володимир Зеленський призначив Ольгу Решетилову (Кобилинську) уповноваженою президента з питань захисту прав військовослужбовців (військовим омбудсменом).

Нещодавно Решетилова заявляла, що серед працівників ТЦК фіксують випадки самогубств. За її словами, люди, які роками працюють без відпусток і під постійним тиском суспільства, опинилися на межі виснаження.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України
Новини
Умєров і Гнатов проведуть ще одну зустріч із командою Трампа, - джерела
Умєров і Гнатов проведуть ще одну зустріч із командою Трампа, - джерела
Аналітика
Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни