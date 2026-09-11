Масло может подешеветь. В Минагро рассказали, когда это возможно
Цена на подсолнечное масло в магазинах может начать снижаться через 3 месяца на фоне уменьшения стоимости семян подсолнечника из-за блокирования его экспорта морским путем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, которые он сказал во время пресс-брифинга.
В сентябре уже начала снижаться цена на семена подсолнечника из-за его профицита на внутреннем рынке, который возник из-за блокирования портов и ограниченных возможностей для экспорта этого товара.
Для того чтобы начала снижаться цена на масло на розничном рынке должно пройти определенное время, а именно – 3 месяца, говорит чиновник
"В случае того, что ситуация будет неизменной с ограниченным экспортом и блокировкой портов, с лагом до 3 месяцев также будет корректировка цены для потребителя – в данном случае в сторону снижения подсолнечного масла", - сказал министр.
В этом году ожидается урожай подсолнечника на уровне более 12 млн. тонн, а также около 4 млн. тонн сои и 4 млн. тонн рапса. Таким образом, общий урожай масличных может достигнуть 20 млн тонн, отметил Высоцкий.
Напомним, из-за российских ударов порты Большой Одессы (Одесса, Черноморск и порт "Южный") остаются заблокированными для экспорта с конца июля. В результате значительно сократились объемы экспорта агропродукции и товаров горно-металлургического комплекса.
Альтернативные пути экспорта (через порты реки Дунай, железнодорожные переходы на западной границе и автотранспорт) не могут обеспечить вывоз тех объемов, которые транспортировались через порты.
По оценкам НБУ, из-за проблем с морскими перевозками во втором полугодии Украина может недополучить 2,5 млрд долларов валютной выручки.
10 сентября Россия нанесла удар по заводу "Олейна" международной компании Bunge в Днепре, в результате работа предприятия была приостановлена.
Почему остановились порты в июле и какие это может иметь последствия для экономики читайте в статье РБК-Украина " Залечь на дно в Одессе. Почему остановились порты и какими будут последствия для Украины ".