Олія може подешевшати. В Мінагро розповіли, коли це можливо
Ціна на соняшникову олію в магазинах може почати знижуватися через 3 місяці на тлі зменшення вартості соняшникового насіння через блокування його експорту морським шляхом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, які він сказав під час прес-брифінгу.
У вересні вже почала знижуватися ціна на соняшникове насіння через його профіцит на внутрішньому ринку, який виник через блокування портів та обмежені можливості для експорту цього товару.
Для того, щоб почала знижуватися ціна на олію на роздрібному ринку має пройти певний час, а саме – 3 місяці, говорить урядовець
"В разі того, що ситуація буде незмінною з обмеженим експортом і блокуванням портів, з лагом до 3 місяців також буде коригування ціни для споживача – в даному випадку в сторону зниження на соняшникову олію", - сказав міністр.
У цьому році очікується урожай соняшнику на рівні більше 12 млн тонн, а також близько 4 млн тонн сої та 4 млн тонн ріпаку. Таким чином, загальний урожай олійних може досягти 20 млн тонн, зазначив Висоцький.
Нагадаємо, через російські удари порти Великої Одеси (Одеса, Чорноморськ та порт "Південний") залишаються заблокованими для експорту з кінця липня. В результаті значно скоротилися обсяги експорту агропродукції та товарів гірничо-металургійного комплексу.
Альтернативні шляхи експорту (через порти річки Дунай, залізничні переходи на західному кордоні та автотранспорт) не можуть забезпечити вивезення тих обсягів, які транспортувалися через порти.
За оцінками НБУ, через проблеми із морськими перевезеннями у другому півріччі Україна може недоотримати 2,5 млрд доларів валютної виручки.
10 вересня Росія завдала удару по заводу "Олейна" міжнародної компанії Bunge у Дніпрі, в результаті робота підприємства була призупинена.
Чому зупинилися порти у липні та які це може мати наслідки для економіки читайте у статті РБК-Україна "Залягти на дно в Одесі. Чому зупинилися порти і якими будуть наслідки для України".