ua en ru
Пт, 11 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Олія може подешевшати. В Мінагро розповіли, коли це можливо

09:54 11.09.2026 Пт
2 хв
Який урожай соняшнику очікується цього року?
aimg Дмитро Сидоров
Олія може подешевшати. В Мінагро розповіли, коли це можливо Виробництво соняшникової олії (прес-центр компанії KERNEL)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Ціна на соняшникову олію в магазинах може почати знижуватися через 3 місяці на тлі зменшення вартості соняшникового насіння через блокування його експорту морським шляхом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, які він сказав під час прес-брифінгу.

У вересні вже почала знижуватися ціна на соняшникове насіння через його профіцит на внутрішньому ринку, який виник через блокування портів та обмежені можливості для експорту цього товару.

Для того, щоб почала знижуватися ціна на олію на роздрібному ринку має пройти певний час, а саме – 3 місяці, говорить урядовець

"В разі того, що ситуація буде незмінною з обмеженим експортом і блокуванням портів, з лагом до 3 місяців також буде коригування ціни для споживача – в даному випадку в сторону зниження на соняшникову олію", - сказав міністр.

У цьому році очікується урожай соняшнику на рівні більше 12 млн тонн, а також близько 4 млн тонн сої та 4 млн тонн ріпаку. Таким чином, загальний урожай олійних може досягти 20 млн тонн, зазначив Висоцький.

Нагадаємо, через російські удари порти Великої Одеси (Одеса, Чорноморськ та порт "Південний") залишаються заблокованими для експорту з кінця липня. В результаті значно скоротилися обсяги експорту агропродукції та товарів гірничо-металургійного комплексу.

Альтернативні шляхи експорту (через порти річки Дунай, залізничні переходи на західному кордоні та автотранспорт) не можуть забезпечити вивезення тих обсягів, які транспортувалися через порти.

За оцінками НБУ, через проблеми із морськими перевезеннями у другому півріччі Україна може недоотримати 2,5 млрд доларів валютної виручки.

10 вересня Росія завдала удару по заводу "Олейна" міжнародної компанії Bunge у Дніпрі, в результаті робота підприємства була призупинена.

Чому зупинилися порти у липні та які це може мати наслідки для економіки читайте у статті РБК-Україна "Залягти на дно в Одесі. Чому зупинилися порти і якими будуть наслідки для України".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Агропромисловий комплекс Олія
Новини
Обвуглені балкони та понівечені квартири: який вигляд має багатоповерхівка в Києві після атаки (фото)
Обвуглені балкони та понівечені квартири: який вигляд має багатоповерхівка в Києві після атаки (фото)
Аналітика
Українські КАБи запускатимуть дрони: інтерв'ю з СЕО BlueBird Tech
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Українські КАБи запускатимуть дрони: інтерв'ю з СЕО BlueBird Tech