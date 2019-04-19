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НСК "Олімпійський" повністю підготували до дебатів

Новини » Вибори 2019    19.04.2019 - 16:30
НСК "Олімпійський" повністю підготували до дебатів
Фото: одна з сцен на стадіоні (facebook.com/zhdanovihor)

Всі підготовчі роботи завершили

На НСК "Олімпійський" завершили підготовку до сьогоднішніх дебатів кандидатів у президенти України Володимира Зеленського та Петра Порошенка. Про це повідомив міністр молоді та спорту Ігор Жданов Facebook.

В підтвердження цього мініст опублікувавши відповідні фото і відео, зроблені на стадіоні.

"НСК "Олімпійський" готовий до проведення дебатів між кандидатами в президенти України", - написав Жданов.

 

 

Опубліковано Ігором Ждановим П'ятниця, 19 квітня 2019 р.

Фото: НСК "Олімпійський" (facebook.com/zhdanovihor)

Нагадаємо, раніше поліція Києва закликала штаби кандидатів в президенти України Петра Порошенка і Володимира Зеленського не змінювати формат дебатів на НСК "Олімпійський".

Додамо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що на дебатах Петра Порошенка і Володимира Зеленського очікується до 60 тисяч осіб. Крім того, прихильників кандидатів у президенти будуть розміщувати в різних секторах стадіону. На стадіоні сьогодні будуть працювати 10 тис. правоохоронців.

Початок заходів заплановано на 17:00, початок дебатів - на 19:00.

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