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У поліції розповіли про обстановку біля "Олімпійського"

Новини » Вибори 2019    19.04.2019 - 17:22
У поліції розповіли про обстановку біля "Олімпійського"
Фото: ситуація біля НСК (РБК-Україна, Віталій Носач)

Правоохоронці вже почали запускати людей на стадіон

Начальник головного Управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко повідомив, що правоохоронці вже почали запускати людей на НСК "Олімпійський", де сьогодні, 19 квітня, повинні відбутися дебати кандидатів у президенти України. Про це повідомляє "112 Україна".

За його словами, запуск на стадіон завершувати не будуть, однак доступ у фан-зону за 10 хвилин до початку дебатів буде обмежений. Крищенко порекомендував всім охочим потрапити в фан-зону врахувати час на проходження всіх перевірок, щоб встигнути потрапити на стадіон.

Також він повідомив, що вулиці в центрі міста будуть перекриті до того моменту, поки в цьому буде необхідність. Всі подальші дії правоохоронців будуть залежати від ситуації на НСК, зокрема, кількості людей.

Нагадаємо, за дебатів між Володимиром Зеленським і Петром Порошенком на НСК "Олімпійський" сьогодні, 19 квітня, на в'їзді в Київ спостерігається складна транспортна ситуація.

РБК-Україна писало, що на НСК "Олімпійський" завершили підготовку до сьогоднішніх дебатів кандидатів у президенти України Володимира Зеленського та Петра Порошенка.

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