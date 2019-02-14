Олімпіакос - Динамо: анонс матчу

Готуємося до першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги Европи

Киевское "Динамо" проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Олимпиакоса". Трансляция начнется в 19:55, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1". Букмекеры считают "бело-синих" аутсайдером выездного матча. На поединке ожидается аншлаг.

14 февраля 19:55

Пирей, стадион "Караискакис"

Ранее команды встречались в еврокубках лишь один раз. Было это в рамках 1/16 финала Кубка Чемпионов 1975/76, когда по сумме двух встреч киевляне прошли соперника - 2:2, 1:0.

На групповом этапе нынешней Лиги Европы "Динамо" заняло первое место, где также выступали "Ренн", "Астана" и "Яблонец". "Олимпиакосу" досталась группа с "Бетисом", "Миланом" и "Дюделанжом". Пирейцы сумели выйти в плей-офф со второго места, обыграв миланский клуб в решающем матче.

Киевляне проводили подготовку к матчам с греками в Марбелье, откуда во вторник, 12 февраля, после утренней тренировки отправились в Грецию. Команда во время зимнего перерыва провела восемь спаррингов: три победы, три ничьи и два поражения с разницей мячей 12-8.

В составе "Динамо" одно существенное изменение. На проблемную позицию центрального нападающего приобретен испанец Фран Соль. В текущем сезоне он уже забил 17 голов в 20 матчах за голландский "Виллем II". Также киевляне дозаявили молодого защитника Никиту Кравченко.

Отзаявлены у "бело-синих" полузащитник Владислав Калитвинцев, получивший статус свободного агента и защитник Николай Морозюк, которого арендовал турецкий "Ризеспор".

Соперник киевлян внес в заявку трех новобранцев - голкипера Юрия Лодыгина, экс-нападающего "Паниониоса" Гиоргоса Масураса и португальского полузащитника "Монако" Жила Диаша. Отзаявлены Яя Туре (свободный агент), Яннис Фетфацидис, Науэль Лейва (вернулся в "Депортиво") и Андреас Янниотис.

В лазарете у "Динамо" Йосип Пиварич, Микель Дуэллунн и Артем Беседин. У пирейцев после травмы восстановился и выйдет в четверг на поле капитан команды Костас Фортунис, а вот основной правый защитник "Олимпиакоса" Омар Эльабделлауи все еще идет на поправку.

Ориентировочные составы:

"Олимпиакоса": Са - Торосидис, Вукович, Сиссе, Кутрис - Гильерме, Камара - Диаш, Фортунис, Поденсе - Герреро

"Динамо": Бойко - Кендзера, Кадар, Бурда, Мыколенко - Буяльский, Че Че, Шапаренко - Цыганков, Вербич - Соль