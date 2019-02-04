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"Олімпіакос" залишився без лідера оборони перед матчем з "Динамо"

Новини » Спорт    04.02.2019 - 11:41
"Олімпіакос" залишився без лідера оборони перед матчем з "Динамо"

Греки напередодні першого поєдинку Ліги Європи зазнали кадрову втрату

Півзахисник "Олімпіакоса" Омар Елабделлауі отримав травму м'яза стегна в матчі 19 туру чемпіонату Греції проти Паніоніс (4:0) і вже на 14 хвилині покинув поле. Про це повідомляє Gazzetta.gr.

Проведене на наступний день медичне обстеження виявило у 27-річного норвежця серйозне розтягнення м'яза, що виключає його участь в ключовому поєдинку Олімпіакоса в чемпіонаті Греції - проти ПАОКа, які відбудеться в найближчу неділю, 10 лютого.

З великою часткою ймовірності не зіграє Елабделлауі і в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти "Динамо" (14 лютого, Пірей), оскільки термін його відновлення складе від 10 до 14 днів.

Раніше повідомлялося, що на перший поєдинок між "Олімпіакосом" і "Динамо" всі квитки були продані.

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