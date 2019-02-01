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"Олімпіакос" розпродав всі квитки на матч Ліги Європи з "Динамо"

Новини » Спорт    01.02.2019 - 14:48
"Олімпіакос" розпродав всі квитки на матч Ліги Європи з "Динамо"
Фото: (facebook.com/OlympiacosFC)

На поєдинку очікується аншлаг

Футбольний клуб "Олімпіакос" заявив, що розпродав всі квитки на матч 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА проти київського "Динамо". Про це повідомляє офіційний сайт грецького клубу.

Поєдинок відбудеться в четвер, 14 лютого, на домашній арені "Олімпіакоса" - стадіоні "Караїскакіс", що вміщає 32 тисячі глядачів.

Раніше існувала ймовірність того, що матч може пройти без глядачів через поведінку фанатів "Олімпіакоса", але УЄФА умовно дискваліфікував домашню арену греків.

Матч-відповідь пройде на столичному НСК "Олімпійський" 21 лютого.

Нагадаємо, асистенти головного тренера київського "Динамо" Олександра Хацкевича будуть присутні на двох матчах грецького "Олімпіакоса" у внутрішній першості.

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