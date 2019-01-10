Футболіст "Динамо" Морозюк продовжить кар'єру в турецькому клубі

Фото: Микола Морозюк (facebook.com/fcdynamoua)

Гравець буде виступати за "Різеспор" до кінця сезону 2018/19

Півзахисник київського "Динамо" Микола Морозюк продовжить кар'єру в чемпіонаті Туреччини. Про це повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

30-річний футболіст на правах оренди до кінця сезону 2018/19 буде виступати за "Різеспор", що займає останнє, 18, місце в турнірній таблиці турецької Суперліги.

У нинішньому сезоні в усіх турнірах Морозюк провів за "Динамо" 19 матчів, у яких відзначився одним голом.

Додамо, кольори цього турецького клубу вже захищає екс-динамівець Олександр Гладкий, який у восьми зустрічах чемпіонату Туреччини не забив жодного м'яча.

Нагадаємо, УЄФА включив гол півзахисника київського "Динамо" Віктора Циганкова в число кращих на груповому етапі Ліги Європи.