Футболіст "Динамо" Морозюк продовжить кар'єру в турецькому клубі

Гравець буде виступати за "Різеспор" до кінця сезону 2018/19
Півзахисник київського "Динамо" Микола Морозюк продовжить кар'єру в чемпіонаті Туреччини. Про це повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".
30-річний футболіст на правах оренди до кінця сезону 2018/19 буде виступати за "Різеспор", що займає останнє, 18, місце в турнірній таблиці турецької Суперліги.
У нинішньому сезоні в усіх турнірах Морозюк провів за "Динамо" 19 матчів, у яких відзначився одним голом.
Додамо, кольори цього турецького клубу вже захищає екс-динамівець Олександр Гладкий, який у восьми зустрічах чемпіонату Туреччини не забив жодного м'яча.
Нагадаємо, УЄФА включив гол півзахисника київського "Динамо" Віктора Циганкова в число кращих на груповому етапі Ліги Європи.