ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Футболіст "Динамо" Морозюк продовжить кар'єру в турецькому клубі

Новини » Спорт    10.01.2019 - 14:42
Футболіст "Динамо" Морозюк продовжить кар'єру в турецькому клубі
Фото: Микола Морозюк (facebook.com/fcdynamoua)

Гравець буде виступати за "Різеспор" до кінця сезону 2018/19

Півзахисник київського "Динамо" Микола Морозюк продовжить кар'єру в чемпіонаті Туреччини. Про це повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

30-річний футболіст на правах оренди до кінця сезону 2018/19 буде виступати за "Різеспор", що займає останнє, 18, місце в турнірній таблиці турецької Суперліги.

У нинішньому сезоні в усіх турнірах Морозюк провів за "Динамо" 19 матчів, у яких відзначився одним голом.

Додамо, кольори цього турецького клубу вже захищає екс-динамівець Олександр Гладкий, який у восьми зустрічах чемпіонату Туреччини не забив жодного м'яча.

Нагадаємо, УЄФА включив гол півзахисника київського "Динамо" Віктора Циганкова в число кращих на груповому етапі Ліги Європи

Представлення Селезньова як гравця "Малаги" перенесли
Новини України ДинамоТурцияАрендаФутбол
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся