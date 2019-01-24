Хавбек "Динамо" достроково отримав статус вільного агента

Фото: Владислав Калитвинцев (fcdynamo.kiev.ua)

Калитвинцев буде шукати нову команду

Півзахисник "Динамо" Владислав Калитвинцев припинив співпрацю з київським клубом. Про це повідомляє zbirna.com.

26-річний гравець достроково отримав статус вільного агента, незважаючи на те, що його контракт з киянами дійсний до кінця сезону 2019/20. Хавбек підписав нову угоду з "Динамо" в травні минулого року.

У поточному сезоні на рахунку хавбека тільки один матч в складі "Динамо", в якому він відіграв всього 20 хвилин.

Владислав Калитвинцев є вихованцем "Динамо", за першу команду якого дебютував в 2009 році, проте повноцінним гравцем основи так і не став. Виступав також в оренді за чеський "Слован", одеський "Чорноморець" і луганську "Зорю".

Раніше повідомлялося, що Калитвинцева може підписати "Десна".

Нагадаємо, "Динамо" готове відпустити срібного призера ЧС-2018 Йосипа Піваріча в "Бетіс" з метою поліпшення економічного стану.