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"Динамо" назвало заявку на плей-офф Ліги Європи

Новини » Спорт    05.02.2019 - 16:33
"Динамо" назвало заявку на плей-офф Ліги Європи
Фото: футболісти "Динамо" на тренуванні (twitter.com/dynamokyiv)

У неї увійшов 31 футболіст

Стала відома заявка "Динамо" на матчі 1/16 фіналу Ліги Європи, де кияни будуть протистояти грецькому "Олімпіакосу". Про це повідомляється на сайті УЄФА.

Воротарі: 1. Георгій Бущан, 33. Володимир Маханьков, 71. Денис Бойко, 72. Артур Рудько.

Захисники: 16. Віталій Миколенко, 17. Сідклей, 23. Йосип Пиварич, 26. Микита Бурда, 30. Артем Шабанов, 44.Тамаш Кадар, 49. Денис Попов, 94. Томаш Кендзера.

Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 6. Че Че, 7. Беньямін Вербич, 8. Володимир Шепелєв, 10. Микола Шапаренко, 15. Віктор Циганков, 18. Олександр Андрієвський, 19. Денис Гармаш, 20. Вітор Буено, 21. Микита Кравченко, 29. Віталій Буяльський, 40. Георгій Цітаішвілі, 45. Євген Смирний, 46. Ахмед Алібеков, 99. Міккель Дуелунд.

Нападники: 9. Фран Соль, 41. Артем Бесєдін, 43. Назарій Русин, 89. Владислав Супряга.

Зазначимо, що в заявці значаться травмовані Пиварич, Бесєдін та Дуелунд.

Перший поєдинок суперники проведуть 14 лютого в Піреї, а через тиждень "Динамо" прийме греків у Києві.

Нагадаємо, асистенти головного тренера київського "Динамо" Олександра Хацкевича будуть присутні на двох матчах грецького "Олімпіакоса" у внутрішній першості.

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