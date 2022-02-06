ru ua
Нд, 06 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Сноуборд-слоупстайл на Олімпійських іграх: кращі результати показала новозеландка

Новость на русском →
Китай, Неділя 06 лютого 2022 06:05
Сноуборд-слоупстайл на Олімпійських іграх: кращі результати показала новозеландка Фото: новозеландка завоювала "золото" на Олімпіаді 2022 зі сноуборду (twitter.com/Olympics)
Автор: Наталья Скороход

На Олімпійських іграх 2022 у Пекіні пройшла кваліфікація зі сноуборду в жіночому слоупстайлі. Кращі результати в цьому виді спорту показала дворазова чемпіонка світу новозеландка Зоуі Садовскі-Сіннотт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінка Олімпійських ігор в Twitter.

Зої Садовскі-Сіннотт набрала найбільше балів (92,88 бала) і завоювала першу золоту медаль зимових Олімпійських ігор для Нової Зеландії.

"Зої Садовскі Сіннотт виграє першу в історії #Gold медаль Нової Зеландії на Зимових Олімпійських іграх, домінуючи в жіночому # Snowboard слоупстайлі!",- йдеться в повідомленні.

На другому місці опинилася американка Джулія Марино. Бронзу завоювала Тесс Коаді з Авсралії.

Нагадаємо, що господарі ігор також завоював золото на Олімпіаді 2022 в Пекіні. Китайці стали переможцями в змішаній естафеті по шорт-треку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олімпіада
Церемонія відкриття
Церемонія відкриття
ТОП-5 фактів про ігри у Пекіні
ТОП-5 фактів про ігри у Пекіні
Які види спорту представлені
Які види спорту представлені
Україна на Олімпіаді: історія перемог
Україна на Олімпіаді: історія перемог