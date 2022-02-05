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Олімпіада-2022: коли і хто з українців змагається 6 лютого

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Пекін, Субота 05 лютого 2022 23:31
Олімпіада-2022: коли і хто з українців змагається 6 лютого Фото: Збірна України на церемонії відкриття Олімпійських ігор (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Представники збірної України в неділю, 6 лютого, виступатимуть у п'яти видах спорту.

Розклад виступів українських спортсменів і час трансляції змагань підкаже РБК-Україна.

На старт вийдуть 11 представників України. Вони змагатимуться у санному спорті, фігурному катанні, гірськолижному спорті, лижних перегонах і в стрибках з трампліна.

Першими о 02:00 вийдуть на тренувальний заїзд Олена Стецків і Юліанна Туницька (санний спорт). О 03:45 розпочнеться їхнє друге тренування.

У командних змаганнях із фігурного катання виступить Анастасія Шаботова. Вона презентує коротку програму. Початок о 03:30.

О 05:00 розпочнеться фінал у швидкісному спуску (гірськолижний спорт). Честь України там відстоюватиме Іван Ковбаснюк.

Вранці (09:00) Олексій Красовський і Руслан Перехода змагатимуться у чоловічому скіатлоні (15 км+15 км). Це масова лижна гонка з елементами переслідування.

У санному спорті двійка в складі Ігоря Стахіва та Андрій Лисецького матиме два тренувальні заїзди. Перший розпочнеться о 09:06, другий – о 10:24.

Нарешті о 13:30 за київським часом Антон Дукач і Андрій Мандзій виступлять в одиночному фіналі в санному спорті.

У прямому ефірі виступи українців можна переглянути на платформі "Суспільне Спорт". Частину змагань покаже телеканал UA: Перший. Початок трансляції о 06:01 за київським часом.

Нагадаємо, що медальний залік за підсумками першого змагального дня очолила збірна Норвегії.

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